Микрозаймы онлайн - быстрое решение финансовых проблем

Достать их можно несколькими путями:

занять в долг у друзей – на первый взгляд самый выгодный способ, ведь не нужно переплачивать за проценты, однако есть и определенные минусы. Во-первых, придется отвечать на неудобные вопросы, во-вторых, с вас могут потребовать деньги раньше срока и в большем размере, в-третьих, не факт что знакомые смогут занять нужную сумму;

взять кредит в банке – долгий и сложный вариант. Нужно собрать необходимый пакет документов (справка о доходах, составе семьи, копия паспорта, ИНН и т. п.), найти поручителя, иметь официальную работу и хорошую кредитную историю. Но даже в этом случае вам все равно придется потратить на оформление кредита несколько часов (очереди, бюрократическая волокита);

взять потребительский займ через МФО – самый приемлемый путь для тех, кому нужны деньги прямо сейчас, без предоставления лишних документов и наличия поручителя.

Основные преимущества микрофинансовых организаций

Самое главное это доверие к клиенту. У вас не проверяют историю задолженностей и не требуют каких-либо гарантий платежеспособности (поручитель, наличие официального трудоустройства). Благодаря этому, необходимую сумму без отказа может получить любое физическое лицо достигшее 18 лет. Также есть и другие плюсы:

простота оформления – чтобы получить микрозайм не нужно собирать никакие документы. Вам понадобится только паспорт и телефон.

независимость от местоположения – процесс оформления происходит через интернет, не выходя из дома;

быстрота – миникредит выдается через 10-15 минут после подачи заявки;

возможность отсрочки – если не успеваете погасить микрокредит вовремя, можно договориться об отсрочке;

прозрачность – деньги выдаются без комиссий, предоплат и дополнительных платежей. Вы отдаете только сумму займа и небольшие проценты;

работа 24 часа в сутки – микрофинансовые организации работают круглосуточно, что позволяет взять деньги в долг в любое удобное время (даже ночью или выходные дни).

Как выбрать в какой именно организации брать микрозайм

В наше время МФО достаточно много и каждая из них выдает кредит на своих условиях. Поэтому возникает вопрос, как выбрать наиболее приемлемый вариант? В этом поможет онлайн-сервис «Zaimonline». Он содержит информацию обо всех известных МФО, позволяя подобрать самую выгодную именно для вас. Нужно лишь воспользоваться фильтром и указать нужные условия (способ получения, процентная ставка, срок займа и т. д.).