Космонавт Сергей Рязанский о том, как проверить высадку американцев на Луну

В свою очередь Рогозин ранее заявлял о намерении проверить факт, непосредственно имеющий отношение к пребыванию американских астронавтов на Луне.







Космонавт считает следующее, что это вполне возможно: "Наверняка есть и остатки посадочных модулей, роверов, и прочего".

Пилот обратил внимание общественности на тот факт, что он лично сам не сомневается, действительно ли были там американцы.

Текст: Т. Сокот



