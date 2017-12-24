В Чили увеличилось число жертв схода селя

Cпасателям-волонтерам удалось найти тело еще одного погибшего в ходе схода селя на юге Чили.







В общей сложности количество жертв достигло 15 человек. До сих ор еще семь человек числиться в числе пропавших без вести.





Специалисты, разбирая завалы дома, который оказался на пути селевых потоков, обнаружили тело ребенка.





До сих пор поисковые работы в зоне бедствия продолжаются.





Случившееся прокомментировали представители Национального управления по чрезвычайным ситуациям Чили, а также свои комментарии внес по этому поводу президент республики Мишель Бачелет. В результате, были даны указания соответствующим службам, чтобы на протяжении 20 дней определиться, куда переселить жителей пострадавшего от селя поселка Вилья-Санта-Лусия (регион Лос-Лагос). Зону, в которой расположен населенный пункт, признали опасной для проживания.





Напомним, что сель сошел на Вилья-Санта-Лусия в конце прошлой недели. Власти Чили приняли решение объявить населенный пункт, в котором проживает приблизительно 300 человек, зоной катастрофы. В такой способ вполне реально обеспечить оказание экстренной помощи пострадавшим в результате стихийного бедствия.





Текст: Т. Сокот



