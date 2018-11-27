В Пакистане удалось задержать координаторов атаки на консульство КНР

Несколько слов о задержанных. Эти люди являются выходцам из Карачи и Шахдадпура.







О происшествии в СМИ представлена следующая информация: в ходе нападения на консульство на днях террористы стреляли. Они практически взорвали гранату рядышком со зданием.

Дальше в перестрелку с нападавшими вступила охрана.

К огромному сожалению погибли двое полицейских. Что касается преступников, их ликвидировали.

Кстати, в числе сотрудников дипмиссии пострадавшие отсутствуют.

Текст: Т. Сокот



