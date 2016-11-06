В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности погоды

Российские метеорологи на 7 ноября объявляют штормовое предупреждение в столичном регионе в связи с приближением сильного снегопада, который будет сопровождать порывистый ветер.



В Гидрометцентре РФ в воскресенье уведомили население: «Объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень опасности погоды, который означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба».

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Москве выпадет до 19 миллиметров осадков, что превышает треть месячной нормы. Послезавтра, во вторник, мокрый снег должен смениться дождем — с небес прольется еще 20% месячной нормы, которая в ноябре равна 58 миллиметрам. Все это печальное дело усугубит сильнейший гололед, в связи с чем особенно внимательными просят быть автомобилистов.

Штормовое предупреждение распространяется и на другие области Центральной России. «7-8 ноября в Московской, Владимирской, Ивановской, Рязанской, Смоленской, Тверской областях ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и снега с дождем (7 ноября в Московской, 7-8 ноября в Тверской областях сильные), сильный гололед, налипание мокрого снега», — сообщают в метеослужбе.

Из-за гололедицы на дорогах страны автомобилистам настойчиво советуют оставить железных коней в гаражах, а самим пользоваться услугами общественного транспорта. Если это не представляется возможным — строго следовать правилам дорожного движения, соблюдать дистанцию и выбирать скоростной режим, соответствующий погоде.

В столичном главке МЧС предупреждают население об ожидаемых метели и гололеде в столице и области в воскресенье вечером и в ночь с воскресенья на понедельник. «По информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 16:00 6 ноября до 11:00 7 ноября в Москве (включая ТиНАО) и Московской области ожидается мокрый снег, местами сильный, во второй половине ночи в отдельных районах — с дождем. Местами гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, метель с ухудшением видимости до 500-1000 м при усилении ветра с порывами 12-17 м/с, на дорогах гололедица», — уведомляют в пресс-службе Главного управления МЧС по городу Москва.

В «чрезвычайном» ведомстве отметили, что вследствие грядущего ухудшения погоды возрастает риск разрывов линий электропередач, падения рекламных конструкций, повала деревьев, что может привести к образованию преград на дорожном полотне и повреждениям автотранспорта. Во время сильных осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения автотранспорта, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

Также эмчеэсники просят россиян быть осторожными и всякий раз обходить рекламные щиты и ненадежные строения, парковать автомобили в гараже или в крайнем случае подальше от деревьев и плохо закрепленных конструкций.

Текст: Е. Скобелева