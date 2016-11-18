В банке Мельбурна произошел пожар

Свыше 20 человек, в том числе трое деток, пострадали в ходе пожара, который произошел в банке Мельбурна. Медиками в больницу доставлены 21 человек. У пятерых из пострадавших серьезные ожоги. Остальные 16 человек отравились угарным газом.







В СМИ представлена информация о том, что это скорее всего поджог. Возгорание произошло после того, как в здание вошел неизвестный.





Инцидент случился в одном из отделений банка Commonwealth, район Спрингвейл, восток города.





В настоящий момент полиция занята расследованием причин случившегося. Район, в котором произошел пожар, до сих пор оцеплен.





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Т. Сокот



