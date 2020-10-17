Covid: между Австралией и Новой Зеландией открывается "путь" в одну сторону
17.10.2020 14:46 / В мире / Прочли: 398 человек
Представители Новой Зеландии сейчас активно путешествуют по двум австралийским регионам.
Первые пассажиры из Новой Зеландии прибыли в Австралию в соответствии с новыми договоренностями на предмет путешествий между двумя странами.
Ни один из пассажиров рейса Окленд-Сидней не будет обязан находится на карантин в Австралии.
Однако по возвращении в Новую Зеландию им придется оплатить собственное нахождение в отеле.
На данный момент путь односторонний: австралийцам запрещен въезд в Новую Зеландию.
Австралия и Новая Зеландия являются одними из первых стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые ослабили ограничения на международные поездки после того, как в начале этого года вступили в силу запреты на поездки из-за Covid-19.
Сингапур и Гонконг объявили в четверг, что они согласились на поездки без карантина между двумя городами.
В настоящее время путь распространяется только на штат Новый Южный Уэльс и Северную территорию. Официальные лица Австралии заявили, что надеются вскоре распространиться на другие штаты.
В соответствии с соглашением новозеландцы могут путешествовать в Австралию без соблюдения ограничений на предмет карантина в том случае, если они не находились в точке соприкосновения с Covid-19 в течение 14 дней.
Отдых в Австралии может быть дорогим. По возвращении пассажиры из Новой Зеландии должны будут пройти карантин за 3100 новозеландских долларов (2045 долларов; 1586 фунтов стерлингов) для первого человека и более для дополнительных членов семьи.
По данным авиакомпании, около 90% пассажиров Air New Zealand в пятницу забронировали билет в одну сторону.
Рейсы Air New Zealand, Qantas и Jetstar должны прибыли в Сидней в пятницу.
По прибытии пассажиры из Новой Зеландии находятся отдельно от других пассажиров, которым нужно провести две недели в карантине.
С марта границы Австралии закрыли для всех, кроме тех, кто возвращается и жителей Австралии, а также лиц, имеющих особое разрешение.
Все прибывшие теперь обязаны проходить меры карантина за свой счет.
Около 29 000 австралийцев не могут попасть в страну.
В Новой Зеландии зарегистрировано 1880 случаев заболевания и 25 случаев смерти от Covid-19, а в Австралии зарегистрировано более 27000 случаев инфицирования и 904 смерти.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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