Ученые рассказали о ранее неизвестных свойствах кофе
Бразильские ученые из Федерального университета в Рио-де-Жанейро обнаружили в некоторых сортах кофе антибактериальные свойства. В ходе экспериментов специалисты убедились, что кофе разрушает бактериальный налет на зубах. Именно этот налет вызывает заболевания зубов и десен, в том числе кариес.
Руководитель исследования профессор Андреа Антонии рассказал, что одна чашка кофе в день влияет на зубы положительно. А вот избыточное потребление кофе только навредит. Под воздействием ароматного напитка в больших количествах меняется цвет зубов, разрушается эмаль, нарушается кислотная среда в полости рта и желудке.
Ученые выяснили, что
бактериальные токсины, оседающие на зубах, разрушают вещества полифенолы из зерен
кофе. Также они содержаться в листьях хмеля, используемого для приготовления пива.
Тем временем
исследователи из университета Джорджии (США) проверяли влияние на человека
чистого кофе и с добавлением молока. Одна группа участников опыта перед
выполнением важного задания выпивала обычный кофе, вторая – в сочетании с
молоком либо шоколадом. А ученые измеряли уровень нервного напряжения и
способность к концентрации.
Удалось
установить, что у тех испытуемых, которые выпили чистый кофе, повысилась нервозность,
общие показатели работоспособности ухудшились. А во второй группе участники
показали большую сосредоточенность и скорость решения задачи.
Кофеин – довольно
жесткий стимулятор, который в чистом виде вызывает побочные эффекты, например, тремор
конечностей, повышение давления, головную боль, снижение внимания. А сочетание
с молоком или какао-продуктами смягчает воздействие кофеина на организм.
Текст:
Е. Скобелева