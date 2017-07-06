Ученые рассказали о ранее неизвестных свойствах кофе

Руководитель исследования профессор Андреа Антонии рассказал, что одна чашка кофе в день влияет на зубы положительно. А вот избыточное потребление кофе только навредит. Под воздействием ароматного напитка в больших количествах меняется цвет зубов, разрушается эмаль, нарушается кислотная среда в полости рта и желудке.

Ученые выяснили, что бактериальные токсины, оседающие на зубах, разрушают вещества полифенолы из зерен кофе. Также они содержаться в листьях хмеля, используемого для приготовления пива.

Тем временем исследователи из университета Джорджии (США) проверяли влияние на человека чистого кофе и с добавлением молока. Одна группа участников опыта перед выполнением важного задания выпивала обычный кофе, вторая – в сочетании с молоком либо шоколадом. А ученые измеряли уровень нервного напряжения и способность к концентрации.

Удалось установить, что у тех испытуемых, которые выпили чистый кофе, повысилась нервозность, общие показатели работоспособности ухудшились. А во второй группе участники показали большую сосредоточенность и скорость решения задачи.

Кофеин – довольно жесткий стимулятор, который в чистом виде вызывает побочные эффекты, например, тремор конечностей, повышение давления, головную боль, снижение внимания. А сочетание с молоком или какао-продуктами смягчает воздействие кофеина на организм.

Текст:

Е. Скобелева