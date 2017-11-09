Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан
09.11.2017 22:26 / В мире / Прочли: 567 человек
Саудовская Аравия обратилась к своим гражданам в Ливане, чтобы они немедленно покинули эту страну, а также больше туда не путешествовали.
Напряженность между двумя странами повысилась после того, как в субботу премьер-министр Ливана Саудовской Аравии Саад Харири ушел в отставку, заявив, что опасается за свою жизнь.
Саудовская Аравия также обвинила поддерживаемую Ираном ливанскую боевую группировку «Хезболла» в том, что она вскоре выпустила ракету из Йемена.
Многие ливанцы опасаются, что их страна втянется в более широкий конфликт между Саудовской Аравией, крупной суннитской державой и возглавляемым шиитом Ираном, его крупнейшим региональным соперником.
В Ливане различные политические фракции призвали к возвращению господина Харири. До сих пор он не делал никаких дальнейших заявлений, но его офис говорит, что он встречался с иностранными дипломатами в Эр-Рияде.
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон, который в настоящее время находится на Ближнем Востоке, неожиданно заявил, что он посетит Саудовскую Аравию в четверг вечером. Он сказал, что планирует обсудить проблемы Ливана и Йемена с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.
Несколько слов о господине Харири. Он в некоторой степени опасается за свою жизнь и сказал, что покинул свой пост из-за предполагаемого заговора. Он предъявил претензии «Хизбаллу», политической и военной силе в Ливане и Иране. Напомним, что отец Харири и бывший премьер-министр Рафик были убиты бомбой в 2005 году в результате широкомасштабного нападения на «Хизбаллу». А что касается призыва Саудовской Аравии, он способствует дальнейшему напряжению в Ливане, где обеспокоенность по поводу обстоятельств Харири растет. Кстати, спустя несколько часов с аналогичным заявлением выступило соседнее государство Саудовской Аравии и союзник Кувейта.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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