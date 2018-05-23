Самые опасные болезни зубов и ротовой полости
23.05.2018 16:00 / В мире / Прочли: 370 человек
Какие заболевания зубов самые опасные и могут повлечь серьезные последствия? Три самых опасных болезни с подробной информацией о каждой из них.
Многие считают, что заболевания зубов — это всего лишь косметический дефект, поэтому до последнего откладывают визит в клинику. Такое халатное отношение к собственному здоровью для многих заканчивается печально. Если бы люди знали, что болезни зубов могут представлять опасность, то никогда бы не отнеслись так невнимательно к тревожным симптомам. Какие же болезни являются самыми грозными врагами и почему?
Почему стоматологические заболевания представляют угрозу
Все системы организма взаимосвязаны. Нарушение в одной из них неминуемо приведет к нарушению работы других органов. Зубы предназначены для пережевывания пищи. Именно в таком состоянии она должна попадать в желудок. При стоматологических заболеваниях полноценное жевание невозможно, поэтому в пищеварительный тракт попадают крупные фрагменты, с которыми желудок и кишечник не могут справиться. Со временем развиваются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, вплоть до язвенной болезни, осложненной кровотечением или перфорацией. Любое стоматологическое заболевание может не только серьезно ухудшить качество жизни, но и привести пациента на операционный стол.
Разрушение и выпадение зубов могут привести к психическим заболеваниям. Человек старается не улыбаться, избегает общения, становится нервным, замкнутым, впадает в депрессию. Если вовремя не устранить причину подобного поведения, может понадобиться психиатрическая помощь.
Очаг инфекции — угроза для организма
Воспалительные заболевания ротовой полости и кариозные поражения имеют бактериальную природу. У пациентов в ротовой полости имеется постоянный источник инфекции. У людей с крепким иммунитетом бактерии не распространяются за пределы очага. Но если организм ослаблен, патогенная микрофлора активно размножается, с током крови и лимфы может проникать в любые органы и ткани. Инфекция во рту может привести к гломерулонефриту, миокардиту, ревматическим заболеваниям, абсцессам любой локализации. Дети, которым не лечат зубы, часто страдают от аденоидов и хронических заболеваний носоглотки. Такие малыши становятся вялыми, часто отстают в умственном развитии. Нужно помнить, что в любой момент местный процесс, локализованный в ротовой полости, может стать генерализованным.
Кариес — злейший враг
С кариесом каждый человек хотя бы раз сталкивается в своей жизни. Но не все спешат лечить эту патологию, откладывают визит к доктору на более поздние сроки, считая, что процесс деструкции зубов относительно безобиден. Но это не так. Утрата зуба — это не единственная проблема, к которой может привести заболевание. Кариес опасен своими осложнениями.
Многие знакомы с зубной болью. Это не что иное, как проявление пульпита. При прогрессировании кариеса повреждается канал, расположенный внутри зуба. В нем находится нерв и сосуды. Оголенный нерв становится источником резкой, постоянной боли, которая с трудом купируется обезболивающими препаратами. Внутри канала развивается воспаление, а стрептококк — возбудитель кариеса, активно размножается и проникает в область верхушки.
При отсутствии лечения инфекция достигает корня зуба и приводит к воспалению окружающих его тканей — периодонтиту. Со временем вовлекается и костная ткань челюсти. Если вовремя не принять меры, банальный кариес может привести к абсцессу или флегмоне, которые лечатся хирургическим путем и вызывают деструкцию челюсти. При неблагоприятном течении заболевания гной может проникнуть в полость черепа, что может привести к глубокой инвалидности или летальному исходу.
Подробная информация о лечении кариеса представлена на сайте https://melioradent.ru/lechenie-zubov/lechenie-kariesa/.
Альвеолит
Некоторые полагают, что после удаления зуба нет риска заболеваний, поэтому не соблюдают рекомендации врача и не обращают внимания на серьезные симптомы. Альвеолит — воспаление лунки, возникающее после экстракции зуба. Сильная боль, повышение температуры и гнилостный запах изо рта являются поводом для срочного визита к стоматологу. В противном случае возможно гнойное расплавление кости челюсти, что является необратимым изменением.
Информацию о заболевании альвеолит можно узнать по ссылке https://melioradent.ru/zabolevaniya-zubov/alveolit/.
Пародонтоз
Это заболевание может развиваться годами и не приносить пациенту выраженного дискомфорта. На кровоточивость десен не все обращают внимания, многие пытаются заниматься самолечением. Они не знают, что пародонтоз очень коварный и вскоре приведет к утрате всех зубов. Современные методы терапии позволяют остановить этот процесс. При своевременном обращении к врачу и регулярном лечении можно сохранить зубы в течение многих лет.
Болезни полости рта на начальной стадии действительно не представляют опасности. Если сразу обратиться к специалисту, можно вылечить любую патологию без неприятных последствий. Попытки самолечения и позднее обращение к специалисту могут привести к необратимым нарушениям, а в некоторых случаях — к летальному исходу.
Пародонтоз и способы его лечения https://melioradent.ru/lechenie-desen/lechenie-parodontoza/.
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Источник: LadyVenus.ru
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