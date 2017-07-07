РКС разработали для "Союза-5" и сверхтяжелой ракеты универсальную систему телеметрии
07.07.2017 17:18 / Происшествия / Прочли: 361 человек
Это новая система. Она оказалась дешевле и намного эффективнее аналогов предыдущего поколения. Впервые разработку представят на авиационно-космическом салоне МАКС-2017.
Холдинг "Российские космические системы" (РКС в составе госкорпорации "Роскосмос"). Его представителями разработана универсальная бортовая телеметрическая система нового поколения. Ее задача - обеспечивать мониторинг параметров пусков не только новой ракеты-носителя "Союз-5", но и перспективной сверхтяжелой ракеты. Также необходимо обеспечить пуск уже существующих ракет семейства "Ангара", "Союз", космических кораблей "Прогресс", "Союз". Это сообщение пресс-службы РКС.
Текст сообщения пресс-службы носит следующий характер: - "Новая система дешевле и эффективнее аналогов предыдущего поколения и максимально унифицирована. Впервые разработка будет представлена на международном авиационно- космическом салоне МАКС-2017, который пройдет в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля".
Обратим внимание, что в отличие от зарубежных и российских аналогов, новая телеметрическая аппаратура максимально адаптивна к современным требованиям. В первую очередь это касается формирования телеметрического кадра, то есть пакета телеметрической информации.
Система так работает с разными наземными пунктами приема и обработки информации. Ее можно установить на любую ракету-носитель или космический корабль. Это сообщение принадлежит представителям
РКС.
Разработчик модуля телеметрической аппаратуры, заместитель главного конструктора АО "Научно-производственное объединение измерительной техники" (в составе холдинга РКС) Евгений Бродин сообщил следующее: "Мы еще на этапе проектирования предусмотрели использование в ней [новой системе - прим. ТАСС] только отечественных компонентов. Кроме того, она обладает самыми актуальными возможностями, которые могут потребоваться любому потенциальному заказчику в России и на мировом рынке сегодня и в перспективе ближайшего десятилетия".
Обратим внимание, что специально созданная математическая часть, в том числе вычислительный комплекс отлично обрабатывают часть информации и не исключение борт изделия. Кстати, такие операции, как спектральный анализ, сжатие другие работы тоже проводятся на борту ракеты-носителя. Это существенно снижает нагрузку на линии связи. Таково сообщение пресс-службы.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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