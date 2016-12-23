В Свердловской области мать отравила двух детей и пыталась убить третьего
23.12.2016 16:48 / Происшествия / Прочли: 145 человек
На Урале горе-родительницу обиняют в том, что она умышленно травила своих детей таблетками. Доказаны факты умервщления ее двух сыновей — годовалого и трехлетнего. То же самое попыталась сделать и с третьим мальчиком, но медики не дали женщине довести страшный замысел до конца.
Жительницу города Асбест Свердловской области обвиняют в преднамеренном убийстве собственных двух детей. Уголовно дело по факту гибели двух малолетних завело на фигурантку Следственное управление Следкома РФ по области. 37-летней женщине за детоубийство грозит до двадцати лет тюремного заключения.
Свердловские следователи установили, что подозреваемая в 2005-2006 годах давала своему новорожденному сыну препарат, не дающий крови свертываться. Сперва пичкала кроху сильнодействующим средством дома, затем тайком продолжила это делать в больнице, куда забрали малыша. В результате ребенок скончался.
В 2008 году ставропольчанка привела на свет второго мальчика, а в 2012-м — третьего. Младшему сыну горе-мамаша на протяжении трех лет давала то же самое "лекарство", что погубило ее первенца. Этот ребенок также умер. Вполне возможно, что все эти годы свою "дозу" таблеток, содержащих отравляющее вещество, получал и его старший братик, которому каким-то образом при такой родитильнице удалось дотянуть до восьми лет жизни.
Уроженка Урала отравила бы и своего среднего отпрыска, если бы не екатеринбургские медики, установившие причину, по которой у гражданки один за другим умирали дети. Когда в больницу попал восьмилетний сын подозреваемой, взяв у маленького пациента анализы, медики однаружили в его крови следы посторонних веществ. Сотрудники клиники спасли мальчику жизнь. А позднее экспертиза признала его мать вменяемой. Детоубийца предстанет пред судом.
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Источник: LadyVenus.ru
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