В Свердловской области мать отравила двух детей и пыталась убить третьего





Свердловские следователи установили, что подозреваемая в 2005-2006 годах давала своему новорожденному сыну препарат, не дающий крови свертываться. Сперва пичкала кроху сильнодействующим средством дома, затем тайком продолжила это делать в больнице, куда забрали малыша. В результате ребенок скончался.





В 2008 году ставропольчанка привела на свет второго мальчика, а в 2012-м — третьего. Младшему сыну горе-мамаша на протяжении трех лет давала то же самое "лекарство", что погубило ее первенца. Этот ребенок также умер. Вполне возможно, что все эти годы свою "дозу" таблеток, содержащих отравляющее вещество, получал и его старший братик, которому каким-то образом при такой родитильнице удалось дотянуть до восьми лет жизни.





Уроженка Урала отравила бы и своего среднего отпрыска, если бы не екатеринбургские медики, установившие причину, по которой у гражданки один за другим умирали дети. Когда в больницу попал восьмилетний сын подозреваемой, взяв у маленького пациента анализы, медики однаружили в его крови следы посторонних веществ. Сотрудники клиники спасли мальчику жизнь. А позднее экспертиза признала его мать вменяемой. Детоубийца предстанет пред судом.



