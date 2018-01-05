В результате ДТП в Татарстане погибли люди - четыре человека

В результате ДТП, которое произошло в Пестречинском районе Татарстана, погибли четыре человека. Столько же людей пострадали, информирует общественность представители в пресс-службы МВД по региону.







В СМИ о характере ДТП представлена следующая информация: - "автомобиль Hyundai Creta выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ 2114. Четверо погибших, детей среди них нет. По уточненным данным, пострадавших - также четверо, среди которых одна беременная и один несовершеннолетний. Пострадавшие госпитализированы".





На место происшествия отправились сотрудники управления ГИБДД.





Медики оценили состояние пострадавших как тяжелое.





Пресс-секретарь минздрава региона Айгуль Салимзянова по этому поводу сообщила следующее: - "в результате столкновения двух легковых автомобилей на месте ДТП погибли 4 человека, пострадали 4 человека, в том числе ребенок пяти лет, беременная женщина. Все пострадавшие в тяжелом состоянии: двое (в том числе беременная женщина) госпитализированы в Арскую центральную районную больницу, один пострадавший доставлен в Республиканскую клиническую больницу (РКБ), ребенок находится в Тюлячинской ЦРБ, готовится перевод по санитарной авиации в детскую РКБ".





Текст: Т. Сокот



