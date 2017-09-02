У людей с голубыми глазами общий предок

Представители Копенгагенского университета изучили генетическую мутацию, случившуюся приблизительно 10 000 лет назад. Оказывается, она оказалась основной причиной цвета голубых глаз у людей, которые сегодня живут на планете.



На вопрос, что такое генетическая мутация, ответил профессор Ханс Эйберг, представляющий отдел клеточной и молекулярной медицины, обратив внимание на то, что первоначально у всех нас были карие глаза. Он считает, что генетическая мутация, которая оказывает влияние на ген OCA2 в наших хромосомах, стала основной причиной создания «переключателя», который буквально «отключил» способность родиться с карими глазами.

Ген OCA2 кодирует так называемый P-белок. Последний принимает активное участие в производстве меланина. Это пигмент, который придает цвет нашим волосам, в том числе глазам и коже.

Однако «переключателю», который находится в гене, соседствует OCA2. Он полностью не выключает ген, а всего лишь ограничивает его действие уменьшая продуцирование меланина в радужной оболочке. Выходит очень эффективно. Так «разбавляются» карие глаза вплоть до синего цвета.

Эффект переключателя на OCA2 очень специфичен. Если ген OCA2 полностью разрушен или отключен, у людей нет тогда в волосах, глазах или цвете кожи меланина. Это состояние известно как альбинизм.

Текст: Т. Сокот



