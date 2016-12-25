Муж Доктора Лизы подтвердил, что она летела на потерпевшем крушение Ту-154
25.12.2016 15:13 / Происшествия / Прочли: 237 человек
Российский филантроп Елизавета Петровна Глинка, исполнительный директор международной организации "Справедливая помощь", широко известная под псевдонимом Доктор Лиза, все же находилась на борту злополучного Ту-154, принадлежащего Минобороны, который сегодня разбился у сочинских берегов.
Ранее в СМИ просачивалась противоречивая информация о возможной судьбе Доктора Лизы: появились сведения, якобы она долетела на исчезнувшем с радаров самолета лишь до Сочи, где сошла. Затем имя благотворительницы таки появилось в списках погибших. опубликованных российским военным ведомством.
Позднее печальную новость подтвердил и супруг Елены Глинки, американский адвокат российского происхождения Глеб Глебович Глинка, который сказал, что сведения о том, что его жена пребывала среди пассажиров рухнувшего судна, являются правдой. Его супруга действительно летела в Сирию — чтобы доставить необходимые медикаменты в университетский госпиталь Латакии.
По специальности Елизавета Глинка была врачом-реаниматологом, пять лет проработала в американском хосписе, учавствовала в работе первого московского хосписа, в 2007 году основала в Москве благотворительный фонд "Справедливая помощь". С началом военных действий на востоке Украины посещала так называемые ДНР и ЛНР, оказывая помощь местному населению, оказавшемуся между двух огней. С начала 2015 года посещала Сирию с гуманитарными миссиями.
В декабре президент страны Владимир Путин собственноручно наградил Доктора Лизу государственной премией за ее выдающиеся достижения в области благотворительности и правозащитной деятельности.
Елизавета Глинка входила в состав Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В официальном twitter-аккаунте СПЧ также подтвердили гибель коллеги такими полными скорби словами: "Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели".
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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