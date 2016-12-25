Муж Доктора Лизы подтвердил, что она летела на потерпевшем крушение Ту-154





Позднее печальную новость подтвердил и супруг Елены Глинки, американский адвокат российского происхождения Глеб Глебович Глинка, который сказал, что сведения о том, что его жена пребывала среди пассажиров рухнувшего судна, являются правдой. Его супруга действительно летела в Сирию — чтобы доставить необходимые медикаменты в университетский госпиталь Латакии.





По специальности Елизавета Глинка была врачом-реаниматологом, пять лет проработала в американском хосписе, учавствовала в работе первого московского хосписа, в 2007 году основала в Москве благотворительный фонд "Справедливая помощь". С началом военных действий на востоке Украины посещала так называемые ДНР и ЛНР, оказывая помощь местному населению, оказавшемуся между двух огней. С начала 2015 года посещала Сирию с гуманитарными миссиями.



