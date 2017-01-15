ДТП в Саратовской области: семь человек не выжили в лобовом столкновении

После столкновения оба автомобиля съехали в кювет. Трагическое ДТП произошло на 550-м километре дороги Нижний Новгород – Саратов, недалеко от села Тарумовка Петровского района.

Следственное управление по Саратовской области начало доследственную проверку инцидента. Устанавливаются сведения о погибших людях, причины и обстоятельства происшествия. Установлено, что пятеро погибших – граждане Кыргызстана. Об этом информировали в МЧС страны из Центральной Азии.

Текст: Е. Скобелева