ДТП в Саратовской области: семь человек не выжили в лобовом столкновении
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области Дмитрий Рассказов, машина «Volvo» с полуприцепом, ехавшая из Пензы в сторону Саратова, сегодня ночью столкнулась с минивеном «Toyota». Он двигался по встречной полосе. Водитель и шесть пассажиров из минивена получили смертельные травмы и скончались на месте.
После столкновения оба автомобиля съехали в кювет. Трагическое ДТП произошло на 550-м километре дороги Нижний Новгород – Саратов, недалеко от села Тарумовка Петровского района.
Следственное управление по Саратовской области начало доследственную проверку инцидента. Устанавливаются сведения о погибших людях, причины и обстоятельства происшествия. Установлено, что пятеро погибших – граждане Кыргызстана. Об этом информировали в МЧС страны из Центральной Азии.
Текст: Е. Скобелева