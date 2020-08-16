Эколог о сроках сбора разлившегося в Норильске топлива





Эколог написал в Facebook, что приблизительно 50% объема разлитого топлива (10 тыс. тонн) попало в водоемы. Поэтому для его сбора нужно было 14 дней.

Мнение Шахматова следующее: «При существующих темпах сбора, потребуется не две недели, как утверждают власти, а примерно 160 дней - 23 недели или около 6 месяцев».

Он побывал на месте ЧП, где велись работы круглосуточно. Он также отметил, что за одну рабочую смену собиралось приблизительно 30 тонн (за сутки 60 тонн).

Шахматов сообщил о том, что на реке установили семь уровней боновых ограждений. Сбор топлива ведлся с поверхности воды механическим методом.

Эколог предложил использовать для ликвидации экологически последствий волонтеров. Он неоднократно говорил о том, что спасателям «остро необходима помощь добровольцев в работе по разгрузки и погрузке емкостей».

Напомним, что ранее в Норильске произошел разлив около 20 тыс. тонн нефтепродуктов. В результате, горючее попало в реки Далдыкан и Амбарная. По факту происшествия возбудили четыре уголовных дела. Также был арестован начальник цеха ТЭЦ.

В результате, разлив топлива в Норильске объявили чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Текст: Т. Сокот



