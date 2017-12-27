На Пентагон подави в суд сразу три американских города

Так, в их исках указано, что военное ведомство США не проинформировало региональные власти о своих сотрудниках, которым в силу самих разных личных обстоятельств запрещено носить оружие.



Это серьезное упущение. В частности, оно стало одной из причин гибели людей в техасской церкви.

Мэр Нью-Йорка эту ситуацию объяснил следующим образом: - «недочеты Пентагона приводят к гибели невинных граждан, так как оружие попадает в руки людей, желающих причинить неизмеримый вред».

Этому сообщению есть объяяснение. Считается, что тот, кто устроил стрельбу в техасской церкви Девин Келли, купил винтовку, хотя его с позором уволили из рядов вооруженных сил США.

Текст: Т. Сокот



