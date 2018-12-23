ЧП в центре российской столицы: автомобиль упал в реку и провалился под лед - очевидцы

Спасатели извлекли водителя из блокированной машины.



Это происшествие случилось на Русаковской набережной. После того, как автомобиль упал в реку, он провалился под лед на дно.

В СМИ по этому поводу представлено следующее сообщение: "Спасатели достали автомобиль, во время операции по подъему с водителем поддерживали связь по мобильному телефону. В итоге мужчину достали со дна живым, он передан медикам".

Текст: Т. Сокот



