Беларусь протестует: «Мы можем дышать впервые в жизни»
16.08.2020 22:15 / Политика / Прочли: 408 человек
В Беларуси на улицах царит эйфория. Тысячи людей собираются в столице Минске, чтобы выразить свое несогласие с президентом Александром Лукашенко и жестоким подавлением протестов, которое он развязал. Люди размахивают флагом оппозиции - белым с красной полосой - и несут цветы и воздушные шары, чтобы показать, что их движение мирное.
Автомобильные гудки здесь превратились в инструмент противостояния. Водители гудят в поддержку толпы. Люди машут в ответ и аплодируют.
«Мы впервые в жизни можем вдохнуть свободу! Это потрясающее чувство», - сказал 33-летний Андрей.
Многие испытывают воодушевление и оптимизм по поводу того, что Беларусь ожидает новое начало после 26 лет правления президента Лукашенко.
«Мы уверены, что все изменится. Мы верим в нашу победу. Поэтому будем выходить на улицу каждый Божий день», - сказала Екатерина, присоединившаяся к толпе в центре Минска в субботу.
Здесь гнев победил страх. Теперь люди открыто выходят на мирный протест. Но всего несколько дней назад жестокие столкновения между полицией и протестующими посеяли ужас среди белорусов.
Мы были свидетелями того, как ОМОН и спецназ наугад хватали людей на улицах и бросали их в полицейские фургоны.
Пешеходы, прохожие - любой стал мишенью. Полиция остановила велосипедистов, повалила их на землю и арестовала. Они сгибали руки тем, кто разговаривал по телефону, и утаскивали их. Задерживали даже тех, кто только что выходил из автобуса по дороге домой.
Во вторник мы вышли на ночное дежурство, чтобы наблюдать за протестом. У метро «Каменная горка» собралась большая толпа. Вскоре прибыли полицейские грузовики и автобусы. Из полицейских машин вышли мужчины в военной камуфляже, нацелив свои пистолеты на протестующих. Они стреляли резиновыми пулями по людям, которые пытались укрыться за зданиями.
Снаряд со свистом упал посреди дороги и взорвался. Через секунду оглушительный взрыв светошумовой гранаты заставил людей бежать во все стороны. По тротуару поднялось большое облако дыма. Люди кашляли и брызгали слезами, терли глаза, ужалили слезоточивым газом.
Целый отряд полиции обрушился на местность. В черной форме, в шлемах и щитах они гнали протестующих во дворы зданий.
Одного человека поймали у входа в многоквартирный дом, на него набросились десятки полицейских, яростно избивая дубинками.
Когда людей бросали в полицейские фургоны, они подвергались жестоким нападениям и пыткам. Мы слышали звуки побоев и крики о помощи, доносящиеся изнутри. Сегодня появляется больше личных аккаунтов тех, кто сталкивался с жестоким обращением в заключении.
Такое насилие вызвало гнев среди жителей Беларуси. Вместо ночных протестов с бегущими боями люди теперь выходят на улицы днем. Первоначально возглавляемое женщинами движение набирало обороты по всей стране.
Крупные предприятия объявили, что объявили забастовку в знак протеста против жестокости полиции. На собрании рабочих известного завода БелАЗ, производящего грузовики и автобусы, рабочие скандировали «Выйти», требуя отставки Лукашенко.
«Мы требуем свободных выборов», - сказал Павел, заводской рабочий. «Мы требуем смены власти, мы требуем свободы, демократии и мира в наших домах», - добавил он, его голос прерывался от волнения.
Эти протесты, распространяющиеся по всей стране, являются серьезным ударом по утверждениям Александра Лукашенко о том, что он получил более 80% голосов избирателей на президентских выборах. Его режим находится под давлением, как никогда раньше.
Даже работники государственного телевидения заявили, что с понедельника объявят забастовку. Одно из их требований - прекратить цензуру на телевидении и разрешить объективное освещение событий в стране.
Несмотря на такой беспрецедентный вызов своему правлению, Лукашенко не готов отказаться от власти.
На встрече в министерстве обороны в субботу Лукашенко сказал, что его беспокоят военные учения НАТО у границ страны. Он утверждал, что достиг договоренности с президентом Владимиром Путиным о предоставлении Россией «всесторонней помощи для поддержания безопасности в Беларуси».
Многие здесь интерпретируют это заявление как прямую угрозу прекратить протесты кровавой бойней с помощью Кремля.
Насилие, применявшееся ранее режимом, только спровоцировало новые демонстрации. Вопрос в том, насколько далеко готов пойти Лукашенко, чтобы сохранить власть.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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