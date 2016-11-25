Как правильно заказать памятник с фотографией в Москве и области?



Прежде, чем заказать памятник на кладбище , стоит познакомиться с репутацией компании или же выбирать фирму по рекомендациям тех, кому можно доверить в этом вопросе.

Изготовление памятников в Москве и области и его сроки связаны с сезоном установки (приблизительно 15 мая – 15 сентября). Если в них не уложиться, установку памятника, скорее всего, придется отложить до следующего года. С другой стороны, зимой можно заказать памятник с большой скидкой. В таком случае важно, можно ли хранить памятник до весны на складе продавца и если нет, то где. Сроки изготовления памятников могут сильно отличаться в зависимости от эскизов, загруженности компании и других факторов.

Важно, будет ли изготовитель транспортировать и устанавливать памятник и ограду на кладбище. Такие услуги предоставляют не все. Исходя из этого, можно уточнить полную стоимость всех работ. Вполне возможно, что бюджетные цены памятников на могилу будут выглядеть не столь привлекательно с учетом транспортировки, установки, оформления надгробия.

Наконец, важен стаж компании. Фирма «nisp» делает памятники в Москве и Московской области длительное время, а кроме того, обладает сложившимся архивом примеров своей работы, демонстрирующим квалификацию и опыт ее специалистов, имеет собственную мастерскую, предоставляет весь спектр услуг по изготовлению и художественному оформлению памятников. При этом немалое значение имеет изготовление фотографий и табличек. В компании «nisp» можно заказать снимки любых размеров, в разных технологиях. Сейчас сильно востребованы эмаль и фотокерамика. Компания наносит цифровые изображения по технологиям горячей деколи. Снимок возможно предварительно отретушировать или отреставрировать. Таблички на памятники тоже крепятся различными способами. Компания «nisp» в изготовлении фотографий на памятники использует самые современные технологии и оборудования, обеспечивая качество своей работы и услуг в ритуальной сфере.