Как правильно заказать памятник с фотографией в Москве и области?
25.11.2016 13:13 / Общество / Прочли: 86 человек
Среди важнейших критериев успеха при изготовлении памятников в Москве и Московской области – не столько правильность выбора материала, проекта и оформления, сколько удачный выбор продавца и изготовителя и ряд нюансов, имеющих отношение к установке. Вот основные моменты, которые стоит уточнять при заказе памятников.
Прежде, чем заказать памятник на кладбище, стоит познакомиться с репутацией компании или же выбирать фирму по рекомендациям тех, кому можно доверить в этом вопросе.
Изготовление памятников в Москве и области и его сроки связаны с сезоном установки (приблизительно 15 мая – 15 сентября). Если в них не уложиться, установку памятника, скорее всего, придется отложить до следующего года. С другой стороны, зимой можно заказать памятник с большой скидкой. В таком случае важно, можно ли хранить памятник до весны на складе продавца и если нет, то где. Сроки изготовления памятников могут сильно отличаться в зависимости от эскизов, загруженности компании и других факторов.
Важно, будет ли изготовитель транспортировать и устанавливать памятник и ограду на кладбище. Такие услуги предоставляют не все. Исходя из этого, можно уточнить полную стоимость всех работ. Вполне возможно, что бюджетные цены памятников на могилу будут выглядеть не столь привлекательно с учетом транспортировки, установки, оформления надгробия.
Наконец, важен стаж компании. Фирма «nisp» делает памятники в Москве и Московской области длительное время, а кроме того, обладает сложившимся архивом примеров своей работы, демонстрирующим квалификацию и опыт ее специалистов, имеет собственную мастерскую, предоставляет весь спектр услуг по изготовлению и художественному оформлению памятников. При этом немалое значение имеет изготовление фотографий и табличек. В компании «nisp» можно заказать снимки любых размеров, в разных технологиях. Сейчас сильно востребованы эмаль и фотокерамика. Компания наносит цифровые изображения по технологиям горячей деколи. Снимок возможно предварительно отретушировать или отреставрировать. Таблички на памятники тоже крепятся различными способами. Компания «nisp» в изготовлении фотографий на памятники использует самые современные технологии и оборудования, обеспечивая качество своей работы и услуг в ритуальной сфере.
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Источник: LadyVenus.ru
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