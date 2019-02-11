Снижение буровых в США оказали влияние на рост нефтяных котировок

В общем, оно укреплялось более чем на 3%.



Несколько слов об очередном ралли. Оно началось после того, как обнародовали данные американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes. Они свидетельствуют о том, что заметно снизились числа буровых установок в Соединенных Штатах. Только на протяжении прошедшей недели их число уменьшилось на 15 штук.

Обратим внимание, что договор на поставку в апреле нефти Brent подорожал. Он изменился на 3,27%, а именно, составив 62,83 доллара за баррель.

Что касается стоимости мартовских контрактов на нефть, марка WTI, она оказалась больше на 3,16%, а именно, стоила 55,45 доллара за баррель.

Текст: Т. Сокот



