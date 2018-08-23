Кертис Эллисон о потреблении алкоголя и его взаимосвязи с онкологией

Эллисон не оспаривал эту точку зрения. Он предложил общественности ознакомиться з другим взглядом на предмет попоек, принадлежащий профессору Бостонского университета школы общественного здравоохранения Тиму Наими. Наим много лет изучал попойки, их положительное воздействие на организм, если у человека крепкий генотип, и каковы негативные последствия злоупотребления алкоголя на сердце, работу сердечной мышцы, кровяное давление как следствие, риск инсульта. Также он интересовался взаимосвязью потребления алкоголя и онкологии.



Он обосновал свои размышления и опубликовал их в том же научном издании, что и Эллисон, утверждая следующую привлекательную для непьющих позицию: пить явно нездорово. Он обратил свое внимание на то, что типичные попойки не стоит связывать с алкоголизмом, а лучше обратить свое внимание на повышенный риск заболевания раком. Эта информация должна быть во внимании даже для умеренно пьющих.

Работа специалистов на предмет попоек, взаимосвязи алкоголя и онкологического заболевания позволила отследить основные нервные механизмы, лежащие в основе пищевого поведения человека после употребления алкогольных напитков. Однако, представителей в области общественного здравоохранения этим никого не удивишь, так как факт присутствия выпивки в жизни человека присущ. Алкоголь не делает человека здоровым, его следует употреблять без излишеств, заботясь в такой способ в целом о своем здоровье. Так думают медики. Что касается ее взаимосвязи со столь страшной патологией как онкология, достаточно проследить определенные тенденции ее развития за последние пять лет и обратить внимание, что она увеличивается.

Текст: Т. Сокот



