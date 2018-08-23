Кертис Эллисон о потреблении алкоголя и его взаимосвязи с онкологией
23.08.2018 21:35 / Происшествия / Прочли: 461 человек
Несколько лет тому назад исследователь Кертис Эллисон поднялся на трибуну в переполненном лекционном зале Бостонского университета школы общественного здравоохранения, чтобы решить вопрос, который разделил мнение представителей университета общественного здравоохранения. Он спросил: "Является ли умеренное употребление алкоголя частью здорового образа жизни". Сам Эллисон считает, что да. Он сказал толпе: - “Я имею в виду, это так очевидно, да”.
Эллисон не оспаривал эту точку зрения. Он предложил общественности ознакомиться з другим взглядом на предмет попоек, принадлежащий профессору Бостонского университета школы общественного здравоохранения Тиму Наими. Наим много лет изучал попойки, их положительное воздействие на организм, если у человека крепкий генотип, и каковы негативные последствия злоупотребления алкоголя на сердце, работу сердечной мышцы, кровяное давление как следствие, риск инсульта. Также он интересовался взаимосвязью потребления алкоголя и онкологии.
Он обосновал свои размышления и опубликовал их в том же научном издании, что и Эллисон, утверждая следующую привлекательную для непьющих позицию: пить явно нездорово. Он обратил свое внимание на то, что типичные попойки не стоит связывать с алкоголизмом, а лучше обратить свое внимание на повышенный риск заболевания раком. Эта информация должна быть во внимании даже для умеренно пьющих.
Работа специалистов на предмет попоек, взаимосвязи алкоголя и онкологического заболевания позволила отследить основные нервные механизмы, лежащие в основе пищевого поведения человека после употребления алкогольных напитков. Однако, представителей в области общественного здравоохранения этим никого не удивишь, так как факт присутствия выпивки в жизни человека присущ. Алкоголь не делает человека здоровым, его следует употреблять без излишеств, заботясь в такой способ в целом о своем здоровье. Так думают медики. Что касается ее взаимосвязи со столь страшной патологией как онкология, достаточно проследить определенные тенденции ее развития за последние пять лет и обратить внимание, что она увеличивается.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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