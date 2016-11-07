Происшествие в Москве по причине гололеда: легковушка врезалась в скорую помощь

Легковой автомобиль в центре Москвы врезался в машину скорой помощи. В ней находилась бригада, выехавшая на вызов к больному. В результате случившегося в легковушке пострадали водитель и пассажир. Это сообщение пресс-службы столичной Госавтоинспекции.







В правоохранительных органах сообщили, что ДТП случилось по причине несоблюдения скоростного режима и мер безопасности. Дело в том, что водитель легкового автомобиля не смог перестроится в условиях гололедицы.





В ГИБДД сообщили, что "ДТП произошло возле дома № 38 на улице Маши Порываевой. Водитель на легковом автомобиле, перестраиваясь врезался сзади в машину скорой помощи, бригада которой ехала на вызов медленно и искала нужный адрес. В аварии пострадали водитель и пассажир легковушки".





На место происшествия выехали сотрудники ДПС. Они устанавливают причину аварии.





В столичном УГИБДД обратились к водителям, чтобы они были более внимательными на дороге, поскольку гололед.









Текст:

Т. Сокот



