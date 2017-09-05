В Сирии погибли двое российских военных

В сообщении российского оборонного ведомства по этому поводу сказано: «Военнослужащие контрактной службы сопровождали автоколонну российского центра по примирению сторон. При прохождении в провинции Дейр-эр-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу со стороны боевиков «Исламского государства».



Отметим, официальная цифра российских солдат, погибших за два последних года на территории Сирийской Арабской Республики, которая была озвучена чиновниками министерства обороны Российской Федерации, – 34 человека.

Ранее в понедельник появилась информация о том, что российские авиаторы провели свыше 80 боевых вылетов в поддержку наступальных действий правительственных войск Сирии в районе Дейр-эр-Зор. Тогда в оборонном российском ведомстве рапортовали о потерях боевиков: «Потери террористов составили 70 людей убитыми и раненными». И отмечали, что победа сирийских армейцев в этом секторе станет «стратегическим поражением «Исламского государства» в Сирии».

Текст: Е. Скобелева