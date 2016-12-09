В Москве арестовали мажчину, палившего из из детского ружья по дорожным знакам

В данный момент ведется разбирательство, мужчина, устроивший себе нестандартное развлечение, задержан.

Как рассказали в ГУ МВД по г. Москве, сегодняшним утром в отделение полиции поступил звонок от очевидцев, которые сообщали, что на центральной улице города, а именно в Хитровском переулке, неизвестный открыл пальбу из ружья. По месту вызова немедленно выдвинулся наряд полицейских. На месте "копы" и повязали правонарушителя, изъяв у него игрушечное детское ружье.

Последние новости

В Каире вследствие теракта погибли шестеро полицейских Взрыв, прогремевший на одном из КПП в столице Египта, унес жизни шести правоохранителей. ... Взрыв, прогремевший на одном из КПП в столице Египта, унес жизни шести правоохранителей. ...

Происшествие на севере Египта: с рельсов сошел пассажирский поезд На севере Египта произошла следующая авария: с рельсов сошел пассажирский поезд. В местной полиции сообщили, ч... На севере Египта произошла следующая авария: с рельсов сошел пассажирский поезд. В местной полиции сообщили, ч...

В Тихом океане объявили угрозу возникновения цунами после землетрясения В СМИ представлена информация о том, что волны могут обрушиться на не только на побережье Соломоновых Островов... В СМИ представлена информация о том, что волны могут обрушиться на не только на побережье Соломоновых Островов...

Магнитуда землетрясения у побережья Калифорнии составила 6,8 Что касается эпицентра подземных толчков, он расположился в 165 км на запад от города Ферндейл.... Что касается эпицентра подземных толчков, он расположился в 165 км на запад от города Ферндейл....

Трагически погибла 20-летняя дочь тренера московского клуба ЦСКА Следственный комитет РФ проводит проверку по факту гибели 20-летней дочери тренера ЦСКА Игоря Аксенова. Труп д... Следственный комитет РФ проводит проверку по факту гибели 20-летней дочери тренера ЦСКА Игоря Аксенова. Труп д...

За взятку в 50 миллионов рублей задержан петербургский полковник МВД Начальник 17-го отдела («Запад») ГУСБ МВД России Юрий Тимченко подозревается в совершении преступления по ч. 6... Начальник 17-го отдела («Запад») ГУСБ МВД России Юрий Тимченко подозревается в совершении преступления по ч. 6...

Спасти с затонувшего у берегов Йемена судна удалось более 40 человек В настоящий момент информация о погибших отсутствует. До сих пор пропавшими без вести числятся приблизительно ... В настоящий момент информация о погибших отсутствует. До сих пор пропавшими без вести числятся приблизительно ...

Более 1400 туристов застряли на индийских Андаманских островах Причина случившегося – шторм. Метеорологи сообщили, что погода улучшится в течение 48 часов, Тогда циклон начн... Причина случившегося – шторм. Метеорологи сообщили, что погода улучшится в течение 48 часов, Тогда циклон начн...

Основы духовной культуры в школе родители считают религиозной пропагандой Родители учеников столичной школы №2065 пожаловались в Генеральную прокуратуру на религиозную пропаганду во вр... Родители учеников столичной школы №2065 пожаловались в Генеральную прокуратуру на религиозную пропаганду во вр...

Британский рокер Мик Джаггер – восьмой раз папа 73-летний лидер рок-группы «The Rolling Stones» Мик Джаггер в восьмой раз стал отцом. Об этом вчера сообщил аг... 73-летний лидер рок-группы «The Rolling Stones» Мик Джаггер в восьмой раз стал отцом. Об этом вчера сообщил аг...



