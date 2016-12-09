В Москве арестовали мажчину, палившего из из детского ружья по дорожным знакам
09.12.2016 13:50 / Происшествия / Прочли: 50 человек
Житель столицы испытал игрушку, использовав в качестве мишеней дорожные знаки.
В центре Москвы полицейские произвели задержание гражданина, который из хулиганских побуждений стрелял из пластмассового детского ружья по дорожных знаках, сообщают в главке столичной полиции. К счастью, пластмассовая пулька не отрикошетила никому из случайных прохожих в глаз. Пострадавших вследствие хулиганского поведения задержанного нет.
Как рассказали в ГУ МВД по г. Москве, сегодняшним утром в отделение полиции поступил звонок от очевидцев, которые сообщали, что на центральной улице города, а именно в Хитровском переулке, неизвестный открыл пальбу из ружья. По месту вызова немедленно выдвинулся наряд полицейских. На месте "копы" и повязали правонарушителя, изъяв у него игрушечное детское ружье.
В данный момент ведется разбирательство, мужчина, устроивший себе нестандартное развлечение, задержан.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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