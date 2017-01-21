В Италии в страшном ДТП погибли 16 школьников

В Италии минувшей ночью произошла трагедия. На территории коммуны Сан-Мартино-Буон-Альберго, расположенной в провинции Верона, в мачту осветления, установленную на обочине, врезался автобус с детьми. От сильного удара машина вспыхнула, часть пассажиров оказались заблокированными внутри салона. По предварительным данным, пишут местные медиа, погибло как минимум 16 человек.

Сообщается, что в автобусе, пострадавшем в дорожно-транспортном происшествии, находились дети в возрасте от 14 до 18 лет. Отмечается, что автобус с юными туристами следовал из Франции в Венгрию.

Текст: Е. Скобелева