ДТП в Подмосковье: между собой столкнулись три автомобиля

Семь человек в числе пострадавших в результате ДТП с участием трех автомобилей, Новорижское шоссе. Это сообщение принадлежит пресс-службе УГИБДД по Москве.







В СМИ о происшествии обнародована следующая информация: - "на 22-м км Новорижского шоссе произошло столкновение трех транспортных средств. В результате пострадали семь человек".





На место ДТП выехали полицейские. Они заняты тем, что устанавливают причины случившегося.





Текст: Т. Сокот



