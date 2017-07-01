В КНДР заочно приговорили к смертной казни экс-президента Южной Кореи

В КНДР заочно приговорили бывшего президента Южной Кореи Пак Кин Хе к наивысшей мере наказания – смертной казни. За то что якобы под руководством женщины-президента страны-соседки готовилось покушение на северокорейского лидера Ким Чен Ына. Национальное агентство разведки Южной Кореи выступило с заявлением, что обвинения Северной Кореи «не имеют под собой абсолютно никаких оснований».



По информации Центрального телеграфного агентства Кореи (северокорейское информагентство. – Ред.), Пак Кин Хе была приговорена властями Северной Кореи к смерти за «подготовку покушения» на «высшего руководителя» КНДР Ким Чен Ына.

Также, согласно данным северокорейского агентства, руководство закрытой азиатской страны вынесло смертный приговор главе разведывательного ведомства Южной Кореи Ли Бен Хо.

По словам ЦТАК, Северная Корея, ссылаясь на международные законы о государственном терроризме, требует немедленно передать обвиняемых Пхеньяну. На это в Нацагентстве разведки Южной Кореи ответили, что обвинения северокорейцев безосновательны. Требование выдать КНДР бывшего руководителя своей страны южнокорейская сторона даже не стала комментировать. Пхеньян же пригрозил Сеулу, что в случае, если «США и их марионеточные силы в Южной Корее снова попытаются прибегнуть к государственному терроризму против высшей власти КНДР», то Пхеньян без каких-либо предупреждений «немедленно приведем в выполнение приговор в отношении организаторов, участников и исполнителей этого сговора».

Мы же отметим, что и на родине бывшей президентше Южной Кореи сейчас приходится несладко. Суд Сеула выдал ордер на ее арест. Перед этим госпожа Пак Кин Хе присутствовала на девятичасовых судебных слушаниях в качестве обвиняемой. Ее интересы в суде защищали два адвоката. На вопросы журналистов экс-глава государства отвечать не стала. Чтобы гарантировать безопасность в столице во время судебных слушаний, в Сеуле несли службу более двух тысяч полицейских.

Несколькими месяцами ранее, а именно 27 марта, прокуратура Южной Кореи обратилась в суд за ордером на арест бывшей руководительницы страны. Обвинители пришли к выводу, что обвинения против Пак Кин Хе очень серьезные и находиться на свободе она не может. По словам прокуроров, женщина-политик, занимавшая наивысший государственный пост, «злоупотребляла служебным положением и статусом, выдавала государственные тайны, разрешала своей подруге Чхве Сун Силь вымогать деньги у компаний».

Напомним, скандал, в центре которого оказалась президент Северной Кореи, разразился после того. как общественности стало известно, что Пак Кин Хе разрешала своей давней подружке Чхве Сун Силь вмешиваться в госдела. Последняя, пользуясь безграничным доверием своей влиятельной приятельницы, имела доступ к важной государственной документации, в том числе к секретной, текстам всех выступлений президента и вносила в них правки по своему усмотрению. В декабре 2016 года парламент Южной Кореи 234 из 300 голосов проголосовал за проведение импичмента тогдашней главе страны Пак Кин Хе, а в первых числах марта отстранение ее от должности подтвердил конституционный суд.