Шоу-бизнес В мире Наука Музыка Кино Спорт Автомобили Общество Криминал Финансы Интернет Экономика Происшествия Политика Новости
В КНДР заочно приговорили к смертной казни экс-президента Южной Кореи

Рейтинг: 1.0/5 (2 голосов)

В КНДР заочно приговорили к смертной казни экс-президента Южной Кореи

01.07.2017 13:49 / Политика / Прочли: 320 человек

В Северной Корее вынесли наивысший приговор бывшей президентше соседнего государства Пак Кин Хе. Якобы она готовила покушение на северокорейского молодого вождя.

В КНДР заочно приговорили бывшего президента Южной Кореи Пак Кин Хе к наивысшей мере наказания – смертной казни. За то что якобы под руководством женщины-президента страны-соседки готовилось покушение на северокорейского лидера Ким Чен Ына. Национальное агентство разведки  Южной Кореи выступило с заявлением, что обвинения Северной Кореи «не имеют под собой абсолютно никаких оснований».

По информации Центрального телеграфного агентства Кореи (северокорейское информагентство. – Ред.), Пак Кин Хе была приговорена властями Северной Кореи к смерти за «подготовку покушения» на «высшего руководителя» КНДР Ким Чен Ына.

Также, согласно данным северокорейского агентства, руководство закрытой азиатской страны вынесло смертный приговор главе разведывательного ведомства Южной Кореи Ли Бен Хо.  

По словам ЦТАК, Северная Корея, ссылаясь на международные законы о государственном терроризме, требует немедленно передать обвиняемых Пхеньяну. На это в Нацагентстве разведки Южной Кореи ответили, что обвинения северокорейцев безосновательны. Требование выдать КНДР бывшего руководителя своей страны южнокорейская сторона даже не стала комментировать. Пхеньян же пригрозил Сеулу, что в случае, если «США и их марионеточные силы в Южной Корее снова попытаются прибегнуть к государственному терроризму против высшей власти КНДР», то Пхеньян без каких-либо предупреждений «немедленно приведем в выполнение приговор в отношении организаторов, участников и исполнителей этого сговора».

Мы же отметим, что и на родине бывшей президентше Южной Кореи сейчас приходится несладко. Суд Сеула выдал ордер на ее арест. Перед этим госпожа Пак Кин Хе присутствовала на девятичасовых судебных слушаниях в качестве обвиняемой. Ее интересы в суде защищали два адвоката. На вопросы журналистов экс-глава государства отвечать не стала. Чтобы гарантировать безопасность в столице во время судебных слушаний, в Сеуле несли службу более двух тысяч полицейских.

Несколькими месяцами ранее, а именно 27 марта, прокуратура Южной Кореи обратилась в суд за ордером на арест бывшей руководительницы страны. Обвинители пришли к выводу, что обвинения против Пак Кин Хе очень серьезные и находиться на свободе она не может. По словам прокуроров, женщина-политик, занимавшая наивысший государственный пост, «злоупотребляла служебным положением и статусом, выдавала государственные тайны, разрешала своей подруге Чхве Сун Силь вымогать деньги у компаний».

Напомним, скандал, в центре которого оказалась президент Северной Кореи, разразился после того. как общественности стало известно, что Пак Кин Хе разрешала своей давней подружке Чхве Сун Силь вмешиваться в госдела. Последняя, пользуясь безграничным доверием своей влиятельной приятельницы, имела доступ к важной государственной документации, в том числе к секретной, текстам всех выступлений президента и вносила в них правки по своему усмотрению. В декабре 2016 года парламент Южной Кореи 234 из 300 голосов проголосовал за проведение импичмента тогдашней главе страны Пак Кин Хе, а в первых числах марта отстранение ее от должности подтвердил конституционный суд.

Текст: Е. Скобелева 

Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Россия 1 ТНТ СТС ТВ Центр (ТВЦ) REN TV ОРТ (Первый Канал)
все телеканалы
Последние новости
ЧП на шахте в Норильске: взорвалась газовоздушная смесьЧП на шахте в Норильске: взорвалась газовоздушная смесь
07.07.2017 12:04 / Происшествия
Ранее в СМИ было сообщение о том, что в результате взрыва на руднике "Заполярный" погибли люди - три человека....
Американская компания Space X вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Американская компания Space X вывела на орбиту телекоммуникационный спутник
07.07.2017 11:14 / В мире
Речь идет о телекоммуникационном спутнике консорциума Intelsat. Что касается возвращения нижней ступени ракеты...
На востоке Гамбурга вспыхнул крупный пожарНа востоке Гамбурга вспыхнул крупный пожар
07.07.2017 11:13 / Происшествия
На складе автомобильного салона произошел пожар: горели покрышки....
В результате давки на футбольном матче в Малави погибли восемь человек В результате давки на футбольном матче в Малави погибли восемь человек
07.07.2017 11:12 / Происшествия
Представители полиции сообщили, что количество жертв увеличится....
Новостройки Новой МосквыНовостройки Новой Москвы
07.07.2017 10:58 / Общество
Территория, которая ранее принадлежала Подмосковью, значительно изменилась из-за растущих границ Москвы и прис...
Певица Кеша готова напомнить о себе после длительного молчанияПевица Кеша готова напомнить о себе после длительного молчания
07.07.2017 10:18 / Шоу-бизнес / Видео
После продолжительного перерыва 30-летняя американская певица Кеша хочет вернуться на сцену. В последнее время...
Мобильные устройства Apple оказались под угрозой запрета во всем миреМобильные устройства Apple оказались под угрозой запрета во всем мире
07.07.2017 10:10 / В мире
Американская компания Qualcomm, производящая чипы, обратилась в Комиссию по международной торговле США с жалоб...
В Бурятии разбился частный вертолет, пилот не выжилВ Бурятии разбился частный вертолет, пилот не выжил
07.07.2017 09:58 / Происшествия
Следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по факту ...
Девятиклассников будут допускать к экзаменам после собеседованияДевятиклассников будут допускать к экзаменам после собеседования
07.07.2017 09:36 / Общество
С 2018 года для выпускников 9-х классов обязательным станет устное собеседование по русскому языку перед экзам...
У певца Хулио Иглесиаса нашелся еще один сынУ певца Хулио Иглесиаса нашелся еще один сын
07.07.2017 09:29 / Шоу-бизнес
Отпрыском знаменитости оказался 41-летний житель Валенсии Хавьер Санчес. Родство мужчин подтвердил тест на отц...

Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
 
Поиск архива
     
Look here: Howfacecare.com health for woman.
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар


© 2008-2017 «ЕВРОСМИ»
При цитировании материалов прямая гиперссылка на ЕВРОСМИ.RU обязательна.
О сайте | Реклама на сайте | Обратная связь
Rambler's Top100