Путин объявил 26 декабря днем траура по жертвам авикатастрофы Ту-154
25.12.2016 18:46 / Происшествия / Прочли: 152 человек
Завтра в РФ — общенациональный траур. Российский президент подписал указ об объявлении траура на всей территории страны в связи с крушением над Черным морем в Краснодарском крае Ту-154 Министерства обороны, на борту которого пребывало 92 человека.
Глава государства Владимир Путин поставил подпись под указом об объявлении понедельника 26 декабря 2016 года днем траура в память о жертвах транспортной катастрофы — крушения воздушного судна Минобороны с 92 людьми на борту у берегов Сочи. Официальное уведомление об этом появилось на интернет-странице Кремля.
Кремлевская пресс-служба навела полный текст указа главы РФ: "В результате авиационной катастрофы самолёта Ту-154, происшедшей 25 декабря 2016 года в районе города Сочи Краснодарского края, имеются многочисленные жертвы. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: 1. Объявить 26 декабря 2016 года днём траура в Российской Федерации. 2. В день траура на всей территории страны приспустить Государственные флаги Российской Федерации. 3. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура. 4. Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших. 5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания".
Напомним, пассажирский самолет исчез с мониторов радаров сегодня, в воскресенье, 25 декабря, приблизительно в 5:40 утра по московскому времени. Позднее МЧС и Минобороны сообщили, что в нескольких километрах от береговой линии курортного Сочи найдены обломки авиалайнера. Следовала крылатая машина в Сирию: артисты, пребывавшие на борту, должны были дать концерт для российский военнослужащих в Латакии.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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