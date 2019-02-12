В планах Японии провести демаркацию границы с Россией - премьер Синдзо Абэ

Он его озвучил, выступая на слушаниях в комитете парламента.







Текст его сообщения носит следующий характер: «Мне задали вопрос, в чём разница между решением территориальной проблемы и демаркацией территории».





Абэ говорит, что желание Токио, как и раньше, решить территориальную проблему. Еще хочется заключить мирный договор, «То есть демаркацию границы и заключить мирный договор — решить территориальную проблему и заключить мирный договор», — говорит он.





Напомним, что ранее Абэ, выступая, как-то в своем разговоре отказался отвечать на вопрос на предмет возможности передачи Россией двух Курильских островов. Он взял на себя ответственность объяснить секретность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.





Глава МИД Японии Таро Коно на тех же слушаниях заявил, что вопрос заключения мирного договора теоретически предусматривает решить проблемы военных компенсаций.





Текст: Т. Сокот



