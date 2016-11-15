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Кому нужно купить квартиру в Подмосковье.

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Кому нужно купить квартиру в Подмосковье.

15.11.2016 15:37 / Финансы / Прочли: 105 человек

Хотите жить в Москве, но не знаете, как переехать? Или Вас пугают цены? Но выход есть - это квартиры в Подмосковье, которые имеют множество плюсов. Каких? Читайте далее.

Как показывает практика, квартиры в Подмосковье нужны многим, просто некоторые об этом даже не догадываются и продолжают мечтать о жилье в Москве. Вот лишь некоторые преимущества подмосковной недвижимости. Прежде всего, это вопрос цены. Она пока продолжает уступать столичной, но разрыв имеет тенденцию к уменьшению, и рано или поздно разница может совсем сократиться. Качество жилья – напротив, не отстает от московского, а то и превосходит его. Безусловно, на такой немалой территории как Московская область наряду с современными зданиями есть множество домов старой застройки, и это хорошо: можно найти объект, как говорится, на любой вкус и кошелек.


Есть ли услуга - купить квартиру в Подмосковье?

Конечно, есть. И в наши дни она очень востребована желающими приобрести недорогую и в то же время качественную недвижимость. Как проще всего купить квартиру в Подмосковье? Прежде всего, стоит определиться, где будет располагаться ваше новое жилье - насколько далеко от столицы и на каком направлении. Подсказка: чем ближе к МКАД, тем дороже придется заплатить, зато, пожертвовав небольшим расстоянием, можно купить, например, не «двушку», а трехкомнатную квартиру. Так же обстоит дело и с направлением: с юго-запада до севера недвижимость ценится выше, тогда как восток и юг традиционно дешевле. Это самые базовые понятия ценообразования на подмосковную недвижимость, и в конечном счете стоимость зависит от целого ряда параметров. А следующим шагом может стать ознакомление с базами данных различных агентств недвижимости, которые будут рады предложить богатый выбор объектов по вашему запросу. Эксперты столичной риэлторской компании ИНКОМ-Недвижимость добавляют, что, если клиенту сложно сразу сориентироваться и понять, хочется ли ему купить квартиру в Голицыно или отдать предпочтение недвижимости в Домодедово, то специалисты помогут определиться и с направлением, и с типом дома и прочими нюансами. Ведь проведение операций с подмосковной недвижимостью – одно из приоритетных направлений работы.

Выгодная покупка квартиры в Подмосковье.

Обмены квартир уже давно проводятся через куплю-продажу: одну продаем, другую покупаем. А что делать желающим улучшить жилищные условия владельцам не самых дорогостоящих типовых квартир на столичных окраинах? В ряде случаев ситуация усугубляется отсутствием возможности доплаты. Но это не повод для расстройства, поскольку реально получить в результате обмена просторную квартиру, в которой хватит места всем членам большой семьи. Рецепт простой: первый шаг - продам квартиру в Москве, второй - куплю квартиру в Подмосковье. При этом возникают разные возможности, можно как получить доплату, так и приобрести жилье лучшего качества: либо большей площади, либо с большим количеством комнат. А еще «бонусом» к покупке вы можете получить отличную экологию, которой не может похвастаться большинство столичных районов, и превосходный вид из окна.

Благодарим экспертов компании ИНКОМ-Недвижимость за участие в работе над статьей.

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Источник: LadyVenus.ru
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