Дочь Стинга «потусторонним» голосом спела в рекламе модного дома «Валентино»
Наследница английского рокера спела для известного бренда.
Песня 26-летней британской исполнительницы
Элиот Самнер, которая является дочерью Стинга, стала саундтреком к рекламному
ролику новой коллекции Valentino. В видео звучит композиция Элиот Species. И
хотя многие приписывают девушке манеру пения, как у ее знаменитого отца, мы
полагаем, что в этот раз яблоко откатилось довольно далеко от яблоньки: у Элиот
самобытный стиль, нарочито механический и бездушный.
Отметим, что сценические имена молодой
артистки – I Blame Coco и у нее уже вышло две студийных пластинки. У певицы
формируется собственная армия поклонников.
Напомним, что в прошлом году Элиот сделала так
называемый каминг-аут, сообщив миру, что она, дочь Стинга, встречается с другой
женщиной. Как рассказывала сама Самнер, отец с матерью никогда не пытались ее
переделать, более того, вопрос об ориентации дочери в семье вообще никогда не
затрагивался, так как в случае их девочки папе и маме все было очевидно.
Элиот – одна из четырех детей Стинга,
родившихся в его втором браке с Труди Стайлер. Также у него есть двое взрослых
детей от первого брака.
Текст: Е. Скобелева