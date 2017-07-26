Дочь Стинга «потусторонним» голосом спела в рекламе модного дома «Валентино»

Песня 26-летней британской исполнительницы Элиот Самнер, которая является дочерью Стинга, стала саундтреком к рекламному ролику новой коллекции Valentino. В видео звучит композиция Элиот Species. И хотя многие приписывают девушке манеру пения, как у ее знаменитого отца, мы полагаем, что в этот раз яблоко откатилось довольно далеко от яблоньки: у Элиот самобытный стиль, нарочито механический и бездушный.



Отметим, что сценические имена молодой артистки – I Blame Coco и у нее уже вышло две студийных пластинки. У певицы формируется собственная армия поклонников.

Напомним, что в прошлом году Элиот сделала так называемый каминг-аут, сообщив миру, что она, дочь Стинга, встречается с другой женщиной. Как рассказывала сама Самнер, отец с матерью никогда не пытались ее переделать, более того, вопрос об ориентации дочери в семье вообще никогда не затрагивался, так как в случае их девочки папе и маме все было очевидно.

Элиот – одна из четырех детей Стинга, родившихся в его втором браке с Труди Стайлер. Также у него есть двое взрослых детей от первого брака.

Текст: Е. Скобелева