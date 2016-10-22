В США случилось вытекание химвеществ на предприятии

Накануне, 21 октября, весь Канзас переполошила авария на химическом заводе MGP Ingridients.

Инцидент произошел утром в городе Атчисон, расположенном в центральном штате Канзас. По предварительным данным, газообразное вещество выделилось в воздух, в результате чего над населенным пунктом образовалось громадных размеров ядовитое облако.

Вследствие случившегося порядка сотни горожан обратились в здешнюю больницу за медицинской помощью.

К настоящему моменту, вещают местные СМИ, зловредные для человеческого здоровья испарения полностью исчезли.

Как сообщается, MGP Ingridients является крупным производителем спиртных напитков и пищевых ингредиентов. Следует отметить, что это уже не первое ЧП на этом заводе. В феврале текущего года там прогремел взрыв.

Текст: Е. Скобелева