Шоу-бизнес В мире Наука Музыка Кино Спорт Автомобили Общество Криминал Финансы Интернет Экономика Происшествия Политика Новости
Бомба, которую испытали северокорейцы, в пять раз мощнее сброшенной в 1945-м на Нагасаки

Рейтинг: 2.8/5 (6 голосов)

Бомба, которую испытали северокорейцы, в пять раз мощнее сброшенной в 1945-м на Нагасаки

03.09.2017 16:56 / Происшествия / Прочли: 682 человек

Бомба, которую рванула сегодня утром КНДР, была водородной и значительно мощней, чем та, которую американцы сбросили на Нагасаки. По оценкам экспертов, по силе сегодняшний взрыв в пять раз превысил мощность бомбы, уничтожившей японский город в 1945 году.

Специалисты считают, что мощность водородной бомбы, которая была испытана сегодня, 3 сентября, военными КНДР, составляла около 100 килотонн, что впятеро мощнее сброшенной в 1945-м на японский город Нагасаки американскими летчиками. Об этом заявил глава оборонного комитета парламента Южной Кореи Ким Эн У. В годы Второй мировой авиация США сбросила на Нагасаки бомбу мощностью 20, на Хиросиму – 13 килотонн.

На фоне такой провокации Пхеньяна власти Японии и Южной Корее экстренно созывают Совет безопасности ООН с целью обсудить меры, которые бы полностью изолировали КНДР. Также японские военно-воздушные силы отправили три самолета измерить уровень радиации в зоне взрыва.

Водородный боезаряд, испытанный КНДР, предназначен для монтировки на межконтинентальные баллистические ракеты. Эти ядерные испытания стали шестыми в истории государства. Как известно, в КНДР параллельно проводятся испытания баллистического оружия – межконтинентальных средств доставки ядерного заряда.

Напомним, Северная Корея успешное испытание водородной бомбы, о чем власти государства заявили с экранов государственного телевидения спустя несколько часов, как сейсмологи со всего мира сообщили о мощном землетрясении на Корейском полуострове магнитудой 5,6 балла. Южнокорейская служба погоды зафиксировала землетрясение в Северной Корее в полпервого ночи воскресенья (по местному времени). Причем толчки ощущались и в российском Владивостоке.

Текст: Е. Скобелева 

Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Россия 1 ТНТ СТС ТВ Центр (ТВЦ) REN TV ОРТ (Первый Канал)
все телеканалы
Последние новости
В Каталонии стреляли возле избирательного участка. Имеются раненыеВ Каталонии стреляли возле избирательного участка. Имеются раненые
01.10.2017 01:07 / Происшествия
В автономной области Испании, которая изъявила желание отделиться, случилась стрельба возле избирательного уча...
«Секса в большом городе-3» не будет по вине актрисы, сыгравшей Саманту«Секса в большом городе-3» не будет по вине актрисы, сыгравшей Саманту
30.09.2017 23:05 / Кино
Продолжения любимого женщинами всего мира сериала не предвидится из-за излишней требовательности Ким Кэтролл, ...
В результате новых авиаударов в Сирии погибли по крайней мере 28 мирных жителейВ результате новых авиаударов в Сирии погибли по крайней мере 28 мирных жителей
30.09.2017 21:33 / Происшествия
По меньшей мере 28 гражданских стали жертвами бомбардировок в Сирийской Арабской Республике....
В Конго крушение потерпел военный самолет. Есть жертвыВ Конго крушение потерпел военный самолет. Есть жертвы
30.09.2017 20:58 / Происшествия
Военный бот разбился в Африке. Экипаж погиб....
Российские ученые провернули аферу столетия на макаках: прикарманили полмиллиарда рублей!Российские ученые провернули аферу столетия на макаках: прикарманили полмиллиарда рублей!
30.09.2017 20:37 / Общество
При закупке обезьян для российской академии наук присвоили крупную сумму выделенных государством средств. Науч...
Испанские полицейские заблокировали центр коммуникаций правительства КаталонииИспанские полицейские заблокировали центр коммуникаций правительства Каталонии
30.09.2017 19:26 / Политика
Полиция Испании в субботу, 30 сентября, взяла под контроль центр коммуникаций правительства Каталонии....
Американский сенат продемонстрировал единодушие в выборе посла в РоссииАмериканский сенат продемонстрировал единодушие в выборе посла в России
29.09.2017 23:52 / Политика
Сенат Соединенных Штатов Америки единогласно утвердил Джона Хантсмана послом в Российской Федерации....
В редакции издания «Лента.ру» устроили погром неизвестныеВ редакции издания «Лента.ру» устроили погром неизвестные
29.09.2017 23:25 / Происшествия
В офисе весьма популярного среди россиян интернет-издания Lenta.ru побывали злоумышленники....
Мексику опять жестко встряхнулоМексику опять жестко встряхнуло
29.09.2017 23:00 / В мире
Латиноамериканскую многострадальную страну опять раскачивает землетрясение магнитудой в 5,6 балла....
В России готовятся блокировать «Фейсбук»В России готовятся блокировать «Фейсбук»
29.09.2017 22:05 / Политика
Роскомнадзор пригрозил американской социальной сети «Фейсбук» блокированием: надзирательному ведомству не нрав...

Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
 
Поиск архива
     
Look here: Howfacecare.com health for woman.
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар


© 2008-2017 «ЕВРОСМИ»
При цитировании материалов прямая гиперссылка на ЕВРОСМИ.RU обязательна.
О сайте | Реклама на сайте | Обратная связь
Rambler's Top100