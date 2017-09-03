Бомба, которую испытали северокорейцы, в пять раз мощнее сброшенной в 1945-м на Нагасаки

Специалисты считают, что мощность водородной бомбы, которая была испытана сегодня, 3 сентября, военными КНДР, составляла около 100 килотонн, что впятеро мощнее сброшенной в 1945-м на японский город Нагасаки американскими летчиками. Об этом заявил глава оборонного комитета парламента Южной Кореи Ким Эн У. В годы Второй мировой авиация США сбросила на Нагасаки бомбу мощностью 20, на Хиросиму – 13 килотонн.



На фоне такой провокации Пхеньяна власти Японии и Южной Корее экстренно созывают Совет безопасности ООН с целью обсудить меры, которые бы полностью изолировали КНДР. Также японские военно-воздушные силы отправили три самолета измерить уровень радиации в зоне взрыва.

Водородный боезаряд, испытанный КНДР, предназначен для монтировки на межконтинентальные баллистические ракеты. Эти ядерные испытания стали шестыми в истории государства. Как известно, в КНДР параллельно проводятся испытания баллистического оружия – межконтинентальных средств доставки ядерного заряда.

Напомним, Северная Корея успешное испытание водородной бомбы, о чем власти государства заявили с экранов государственного телевидения спустя несколько часов, как сейсмологи со всего мира сообщили о мощном землетрясении на Корейском полуострове магнитудой 5,6 балла. Южнокорейская служба погоды зафиксировала землетрясение в Северной Корее в полпервого ночи воскресенья (по местному времени). Причем толчки ощущались и в российском Владивостоке.

Текст: Е. Скобелева