Документальные заявления о разоблачении попыток Северной Кореи избежать санкций
11.10.2020 23:30 / Шоу-бизнес / Прочли: 496 человек
Новый документальный фильм с причудливым набором персонажей утверждает, что проливает свет на усилия Северной Кореи по поводу уклонений от международных санкций, обманом заставляя членов секретного режима Ким Чен Ына подписывать поддельные оружейные сделки.
В фильме показан безработный датский повар, очарованный коммунистическими диктатурами; испанский дворянин и северокорейский пропагандист, любящий военную форму; и бывший французский легионер и осужденный торговец кокаином, который играет роль загадочного международного человека.
Но могло ли все это быть правдой? Один бывший чиновник ООН сказал, что считает это "весьма заслуживающим доверия".
Фильм под названием «Крот» - работа независимого датского режиссера Мадса Брюггера. Он организовал сложную трехлетнюю спецоперацию, чтобы показать, как Северная Корея попирает международное право.
Безработный шеф-повар, очарованный коммунистическими диктатурами, - это Ульрих Ларсен. Он с помощью Брюггера проникает в Ассоциацию корейской дружбы, поддерживающую режим группу, базирующуюся в Испании. Ларсен продвигается по служебной лестнице и в конечном итоге завоевывает расположение и очевидное доверие государственных чиновников Северной Кореи.
Членство в KFA позволяет Ларсену познакомиться с его ярким основателем и президентом Алехандро Као де Беносом, испанским дворянином, известным во всем мире как «привратник Северной Кореи».
Во время фильма, в котором его иногда можно увидеть в военной форме Северной Кореи, Цао де Бенос хвастается своим доступом и влиянием на режим в Пхеньяне.
Джим Латраш-Квортруп бывший французский легионер и осужденный торговец кокаином. Он нанят, чтобы сыграть роль международного торговца оружием.
Дергает за ниточки сам Брюггер, называющий себя «кукловодом». Он утверждает, что потратил 10 лет на работу над своим фильмом, который теперь является совместным производством BBC и скандинавских телеканалов.
Фильм забавный, гротескный и порой маловероятный. «Я режиссер, жаждущий сенсаций», - признается Брюггер в фильме.
Хью Гриффитс, который был координатором Группы экспертов ООН по Северной Корее в период с 2014 по 2019 год, назвал откровения в фильме «весьма достоверными».
«Этот фильм - самое серьезное затруднение для председателя Ким Чен Ына из всех, что мы когда-либо видели», - сказал Гриффитс. «Тот факт, что фильм кажется дилетантским, не означает, что намерения продавать и получать прибыль в иностранной валюте не существует. Элементы фильма действительно соответствуют тому, что мы уже знаем».
Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года из-за своих ядерных амбиций - ее разработка и испытания документировались в регулярных отчетах группы экспертов с 2010 года. Но это беспрецедентно, когда северокорейские официальные лица в кино обсуждают, как избежать санкции за экспорт оружия.
В один из ключевых моментов фильма, Ульрих Ларсен, бывший шеф-повар и "Крот" снимает, как Джим Латраш-Квортруп, также известный как торговец оружием "мистер Джеймс", подписывает контракт с представителем северокорейского оружейника. Встреча происходит в ярком подвальном ресторане в пригороде Пхеньяна.
Не все присутствующие корейцы идентифицированы должным образом, и, посмеиваясь над этим впоследствии, Латраш-Квортруп говорит, что ему пришлось изобрести название компании, когда один из корейских чиновников обжаривал их. Кажется, невероятным, что команда заранее не подумала бы о такой элементарной детали, так же как вызывает доверие мысль о том, что настоящие корейские официальные лица позволят снимать такую встречу, а также подписать документы и обменяться ими.
Подписанный документ стоит подписи Ким Рён Чхоля, президента Narae Trading Organization. Нараэ - обычное название на Корейском полуострове, но в последнем отчете Группы экспертов ООН от 28 августа 2020 года говорится, что компания под названием Korea Narae Trading Corporation "занимается деятельностью, связанной с уклонением от санкций, с целью получения дохода, который поддерживает запрещенную деятельность Корейской Народно-Демократической Республики ".
Гриффитс, бывший сотрудник ООН, сказал, что что присутствующие корейцы, по-видимому, были готовы иметь дело с частным бизнесменом, о котором они ничего не знали.
«Это свидетельствует о том, что санкции ООН работают. Северная Корея явно отчаянно пытается продать свое оружие», - сказал он.
В какой-то момент во время встречи в Кампале в 2017 году «Дэнни» (описанный как «северокорейский торговец оружием») спросил Латраш-Квортрупа, сможет ли он доставить северокорейское оружие в Сирию. По словам Гриффитса, этот вопрос отражает возрастающие трудности Северной Кореи в решении этой задачи.
«Мистер Джеймс» находится в Уганде в сопровождении некоторых из тех же северокорейских чиновников, которых видели в Пхеньяне, чтобы обсудить покупку острова на озере Виктория. Официальным лицам Уганды говорят, что это строительство роскошного курорта, но Джеймс и корейцы тайно планируют построить подземный завод по производству оружия и наркотиков.
Опять же, это кажется фантастикой, но Северная Корея и раньше делала подобное. Режим построил завод по производству боеприпасов на заброшенном медном руднике в Леопардовой долине в Намибии. Якобы они были за городом, чтобы строить статуи и памятники.
Деятельность Корейской горнодобывающей торговой корпорации (Komid) расследовалась Группой экспертов ООН в период с 2015 по 2018 год. Давление ООН на Намибию может помочь объяснить, почему северокорейцы, которые в фильме изначально предлагают строить там снова, переключили свое внимание в Уганду, - сказал Гриффитс.
«Северокорейские проекты в Намибии были фактически закрыты», - сказал бывший представитель ООН. «К 2018 году Уганда была одной из очень немногих африканских стран… куда северокорейские торговцы оружием все еще могли путешествовать по своему желанию».
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Источник: LadyVenus.ru
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