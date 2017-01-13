Пожар на складе на северо-западе Москвы удалось потушить

Сотрудники МЧС тушили пожар в одноэтажном не эксплуатируемом складе, что расположен на на Куркинском шоссе, северо-запад Москвы, рядом с МКАД.







Пострадавшие в результате случившегося отсутствуют. Это сообщение столичного ГУ МЧС РФ.

Так, площадь пожара составила приблизительно 100-200 кв. метров. В результате возгорания в здании обрушились стены и крыша.





В пресс-службе о возгорании сообщили, что "пожар на складе полностью ликвидирован, проводится проливка водой отдельных мест. Причина возгорания устанавливается".





В результате случившегося движение транспорта по Куркинскому шоссе в сторону области осуществлялось в ограниченном режиме. Сотрудниками ДПС было принято решение организовать приоритетный проезд для общественного транспорта.





Текст: Т. Сокот



