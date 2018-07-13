ДТП в Тюмени: автобус столкнулся с легковушкой, есть жертвы

Что касается причины ДТП, она выясняется.

Эта трагедия случилась по причине столкновения автобуса и легкового автомобиля.

В результате случившегося погиб 1 человек. В числе погибших 4 человека ранены.

Пресс-секретарь Минздрава Тюменской области Александра Малыгина проинформировала общественность о ДТП, которое произошло в Тюмени.

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