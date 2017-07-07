ЧП на шахте в Норильске: взорвалась газовоздушная смесь

Речь идет о взрыве газовоздушной смеси, который случился на шахте в Норильске. Это сообщение принадлежит экстренным службам.







В СМИ обнародована следующая информация: - "В шахте, по предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси при проведении горнопроходческих работ на глубине 490 метров".





К сожалению, в результате взрыва на руднике "Заполярный" погибли три человека, травмированы еще три. На поверхность эвакуированы. Всего 151 человек.





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Т. Сокот







