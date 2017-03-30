Бои в Мосуле: иракские силы приблизились к ключевой мечети
30.03.2017 09:38 / Происшествия / Прочли: 261 человек
Иракские силы проинформировали общественность, что смогли ближе подойти к ключевой мечети, невзирая на ожесточенное сопротивление со стороны исламского государства боевиков (IS).
Бои в Мосуле прокомментировал начальник федеральной полиции генерал-лейтенант Раед Джаудэт. Он сообщил, что офицеры осаждали территорию вокруг Большой мечети Аль-Нури. Джен Джаудат обратил внимание на то, что полиция смогла отбить район Квадхиб-аль-бан и спортивный стадион аль-Малаб на западе.
Элитные войска, представляющие силы быстрого реагирования министерства внутренних дел продвинулись в Старый город еще вчера, информируют общественность местные чиновники. В результате поддержки США под руководством авиаударной коалиции и военных советников им удалось вернуть себе большую часть города и его окрестностей. К этому времени восстановлен полный контроль над всем восточным Мосулом (январь месяц). Боевики также покинули несколько районов с момента наступления на запад (февраль месяц).
Корреспонденты, работающие в западном Мосуле сообщили, что вертолеты штурмовали позиции боевиков IS на окраине Старого города.
Спасаясь, местные жители сообщили, что слышали выстрелы внутри Старого города.
Джен Джаудат сообщил, что полицейскими убит IS министр здравоохранения, Садалл Абу Шуайб, и два его охранников. Инцидент имел место рядом с республиканской больницы.
На западе в городе Таль-Афар, ВВС Ирака нанесли несколько воздушных ударов, уничтожив IS штаб безопасности. Они успели преподнести неожиданные для большинства мины-ловушки, бросали бомбы.
Глава ООН по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн обратился к коалиции и иракским силам безопасности пересмотреть свою тактику в Мосуле, убеждая их избегать «ловушек», положенных представителями IS и принимать все возможные меры предосторожности, чтобы не допустить гибели гражданских лиц.
Правозащитная группа Amnesty International тоже предупредила стороны, которые воюют, что непринятие соответствующих мер предосторожности станет «грубым нарушением международного гуманитарного права».
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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