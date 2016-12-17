В США на борту авиалайнера произошло возгорание

Пассажирский самолет, который принадлежит компании American Airlines, вынужденно приземлился в аэропорту города Литл-Рок, штат Арканзас. Причина - возгорание, которое возникло на борту воздушного судна.







Об авиалайнере известно, что он следовал из Далласа, штат Техас, в Индианаполис, штат Индиана. На борту воздушного судна находились 137 пассажиров и пять членов экипажа. Среди них никто не пострадал. Возгорание случилось по причине неисправности электронной сигареты, которая принадлежала одному из пассажиров.





Огонь быстро потушили.





По правилам Федерального авиационного управления запрещено использовать электронные сигареты на борту. Их также нельзя сдавать в багаж, однако, можно иметь при себе в ручной клади.





Текст: Т. Сокот



