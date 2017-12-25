Свой первый полет осуществил крупнейший в мире китайский самолет-амфибия

Это воздушное судно находилось в воздухе 64 минуты и поднялось на высоту в пределах трех тысяч километров.

Вчера в Китае осуществился первый тестовый полет самого крупного в мире самолета-амфибии AG600. Он прошел вполне успешно.

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