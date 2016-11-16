По количеству голосов избирателей Трамп отстал от Клинтон на миллион

На ноябрьских выборах президента США представительница Демократической партии Хиллари Клинтон, оказывается, обогнала своего оппонента республиканца Дональда Трампа более чем на один миллион отданных избирателями голосов. Об этом свидетельствуют данные подсчетов, которые наводит специализирующееся на политической журналистике издание Politico.



Согласно этим данным, свою поддержку миссис Клинтон галочками напротив ее имени в бюллетене выразили свыше 61 963 234 избирателей, в то время как за Трампа проголосовали 60 961 185 сограждан. Газетчики напоминают, что подсчет голосов все еще продолжается в таких штатах, как Калифорния, Юта и Вашингтон, а данные из Мичигана в открытом доступе не предоставлены.

В то же время Трамп сохраняет лидерство по количеству голосов выборщиков. Он набрал 290 из 270 необходимых голосов, тогда как у Клинтон — всего 232 голоса. Сама Клинтон ранее признала свое поражение.

Текст: Е. Скобелева







