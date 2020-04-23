Администрация берлинского аэропорта "Шенефельд" сообщила о том, что приостановлена работа из-за бомбы времен войны

На табло аэропорта указали несколько пребывающих самолетов, которых перенаправили.

Авиапассажиров попросили уточнять статус рейсов на сайте аэропорта. Либо спросить об этом у перевозчика.

Администрация берлинской аэропортов проинформировала общественность в своем Твиттере, что аэропорт "Шенефельд" приостановил работу.

Последние новости

С чем носить грубые босоножки: лето 2020? Несколько лет подряд грубые босоножки становятся любимой летней обувью многих модниц. ... Несколько лет подряд грубые босоножки становятся любимой летней обувью многих модниц. ...

Бойцов из ЧВК «Вагнера» назвали современными российскими героями Востоковед Игорь Дмитриев и депутат Мосгордумы Андрей Медведев объяснили пользователям Сети, почему бойцов ЧВК... Востоковед Игорь Дмитриев и депутат Мосгордумы Андрей Медведев объяснили пользователям Сети, почему бойцов ЧВК...

О новой аварии на Троицком водопроводе: она лишила воды 160 тысяч жителей Эта авария случилась на Троицком групповом водопроводе. ... Эта авария случилась на Троицком групповом водопроводе. ...

Коронавирус: глобальный толчок для расследования ответа Covid-19 Доктор Тедрос и ВОЗ столкнулись с критикой за то, что они справились с пандемией.... Доктор Тедрос и ВОЗ столкнулись с критикой за то, что они справились с пандемией....

Китай планирует снизить пошлины на более 850 видов товаров В Пекине приняли решение с 1 января понизить пошлины на более чем 850 видов товаров, которые ввозимы на террит... В Пекине приняли решение с 1 января понизить пошлины на более чем 850 видов товаров, которые ввозимы на террит...

В ходе строительства Крымского моста обнаружили более миллиона артефактов Более миллиона артефактов, из которых приблизительно сотни тысяч представляют научную ценность, обнаружили арх... Более миллиона артефактов, из которых приблизительно сотни тысяч представляют научную ценность, обнаружили арх...

Диетолог рассказала об опасности питья минеральной воды Диетолог Елена Соломатина проинформировала общественность, что что есть категории людей, которым лучше избегат... Диетолог Елена Соломатина проинформировала общественность, что что есть категории людей, которым лучше избегат...

Правительство ожидает, что подорожают в 2020 году иномарки Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в 2020 году импортируемые в Россию автомобили подорожают. ... Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в 2020 году импортируемые в Россию автомобили подорожают. ...

О том, что производители отказались отвечать за работу электроники с российским ПО Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) не была согл... Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) не была согл...

Коронавирус: на станциях введены меры по борьбе с толпой Новые меры были введены в поездах и на станциях на фоне опасений, что больше людей могут использовать обществе... Новые меры были введены в поездах и на станциях на фоне опасений, что больше людей могут использовать обществе...





Поиск по сайту Поиск архива