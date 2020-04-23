Администрация берлинского аэропорта "Шенефельд" сообщила о том, что приостановлена работа из-за бомбы времен войны
23.04.2020 15:15 / Общество / Прочли: 437 человек
Администрация берлинской аэропортов проинформировала общественность в своем Твиттере, что аэропорт "Шенефельд" приостановил работу.
Причина - обнаружение возле воздушной гавани бомбы времен Второй мировой войны.
Авиапассажиров попросили уточнять статус рейсов на сайте аэропорта. Либо спросить об этом у перевозчика.
На табло аэропорта указали несколько пребывающих самолетов, которых перенаправили.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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