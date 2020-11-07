О том, что Айсберг перевернулся с туристами





Обувшись в кошки и взяв в руки ледовые молотки, они взбирались от «условного подножия» наверх.

Геометрия столь огромной глыбы льда была очень коварная. Да и для айсберга масса двух спортсменов слишком оказалась критичной, поэтому он перевернулся.

Мужчинам повезло, так как их не придавило льдом. На память остались эффектные кадры, да и пара царапин.

Эту ситуацию прокомментировал легендарный Хорн. Он сказал, что «Не надо было завтракать перед восхождением. Мы оба выжили. Не повторять».

Текст: Т. Сокот



