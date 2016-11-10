Недвижимость в Черногории
10.11.2016 14:07 / Общество / Прочли: 52 человек
Основание компании произошло в результате объединения группы компаний с лучшими специалистами в отрасли недвижимости, туризма и инвестиционного консалтинга в Черногории.
С помощью услуг СММ, купить недвижимость в Черногории на побережье моря очень просто. За счет опыта, накопившегося за 10 лет работы на рынке, клиенты могут положиться и знать, что их проект в полной безопасности. Компания занимается полным циклом работ, от продумывания идеи и общей концепции проекта, до строительства и качественной реализации. Легкость процесса аренды или покупки недвижимости в Черногории обусловливают опытные сотрудники, которые сопровождают клиента с самого начала до конца процедуры. По структуре, СММ делится на агентство недвижимости, строительства, управляющую компанию и Hotel Magnolija.
Съем дома
Долгосрочная аренда дома в Черногории - лучший выбор для тех, кто хочет просто отдохнуть, наслаждаясь пейзажами лесов и свежим воздухом. Тихое и спокойное место с видом на горы, или шумное, солнечное у берега моря - варианты найдутся для всех.
Поиск на сайте разделен с помощью категорий и включает в себя сортировку предложений с помощью настраиваемых фильтров. В строку поиска сверху нужно ввести название интересующего дома и места. После нажатия на лупу, посетитель переходит на страницу с подходящими вариантами выведенными поисковой системой. Отсортировать дома можно по таким характеристикам:
- Город;
- Площадь;
- Цена;
- Номер предложения;
- Тип.
Для каждого предложения прилагаются качественные и детализированные фото с разных ракурсов, что бы посетители или клиенты могли рассмотреть дом изнутри и снаружи.
Съем апартаментов или квартиры
Недорого сняв квартиру в Черногории Вы обеспечите себя комфортным жильем на открытие купального сезона. Подбирая квартиру или апартаменты, стоит присмотреться к характеристике "Вид на море" и местность, ведь очень важно найти жилье вблизи к воде что бы не пропускать самое лучшее время для наслаждения теплой водой и бурными волнами. Отдых обеспечат модернизированные комнаты, удобные кровати и комфортное проживание в тишине и покое. Жителей, которые сняли или купили такую недвижимость, по утрам будит не гул машин и людей мегаполиса, а прибой и пение птиц.
Подобрать квартиру можно на любой вкус и лад. Цены зависят от количества комнат, площади и наличия разных удобств, таких как парковка. В основном туристы, которые приезжают отдыхать в Черногории, снимают жилье на одну или две недели. Но так же компания занимается сопровождением и помощью с покупкой недвижимости на долгие сроки. Специалисты СММ предоставят подробную консультацию для того что бы избежать недоразумений.
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Источник: LadyVenus.ru
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