Болгарское МВД: увеличилось число жертв ДТП с участием туристического автобуса в Болгарии до 16 человек

Пострадавших в ДТП доставили в больницы. Сейчас в крайне тяжелом состоянии находятся пятеро человек, информирует общественность глава болгарского МВД Валентин Радев. Он говорит, что представители ведомства еще не уточнили подробности происшествия.



Несколько слов о российских гражданах. Их не было в числе пассажиров туристического автобуса, разбившегося вчера в Болгарии рядом с Софией. Эту информацию представили общественности Российском союзе туриндустрии.

Представители РСТ, ссылаясь на местные власти, сообщили следующее: "Это была экскурсионная поездка для местных жителей".

Текст: Т. Сокот



