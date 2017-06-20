В Стамбульском районе Мальтепе произошел взрыв

Сегодня в стамбульском районе Мальтепе в одном из офисов случился взрыв.







Какие-либо данные о возможных пострадавших отсутствуют.





В результате детонации, источник которой до сих пор не известен, повреждена оказалась одна из припаркованных рядом машин. Еще один автомобиль перевернулся.





В результате случившегося полиция оцепила место происшествия.





Текст: Т. Сокот



