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Как загрузить 888 Покер на телефон и начать игру на реальные деньги: подробная инструкция

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Как загрузить 888 Покер на телефон и начать игру на реальные деньги: подробная инструкция

04.02.2020 17:05 / Общество / Прочли: 294 человек

Чтобы скачать 888 покер на Андроид, вам нужно будет потратить всего несколько минут своего времени — после вы сможете наслаждаться покером в любое время. В этой статье мы расскажем не только про то, как скачать софт, но и про старт игры через браузерную версию.

888 Покер — это популярный покерный сайт, который входит в топ-15 платформ по популярности во всем мире. Комната отличается щедрой бонусной системой, возможностью совершать транзакции через разные системы с минимальными комиссиями и качественным софтом.

Как скачать софт на Андроид в 2020 году

Для того, чтобы скачать 888 poker на мобильный воспользуйтесь простой инструкцией, которую мы написали ниже:

  • Для начала вам нужно зайти на официальный сайт рума. Но с этим могут быть проблемы у игроков из России — ведь в стране запрещен онлайн-покер. И для доступа на ресурс вам нужно будет воспользоваться зеркалом (или обойти блокировку другим методом);
  • На главной вы увидите раздел “Скачать” — он находится в главном меню сайта. Переходите в него;
  • Там должна начаться автоматическая загрузка приложения. Но этого может не случиться и Андроид вам вышлет предупреждение, что сайт небезопасный. Все равно разрешайте скачивание — 888 Покер предлагают скачать софт без вирусов;
  • Установочный пакет весит около 25 мегабайт. Запускайте его и выбирайте ряд опций для установки: папку, куда будут загружены файлы, язык установки;
  • Ждите несколько минут, пока программа будет устанавливать клиент 888 Покер. А после запускайте приложение на телефоне и начинайте игру.

Как начать игру с телефона через браузерную версию


Для этого вам также нужно будет зайти на сайт покерной комнаты. Но скачивать ничего не нужно — жмите “Начать играть”. Вас перенаправит на другую страницу, где потребуется ввести ваш логин и пароль (которые вы указывали при регистрации).

После жмите “Войти” — и вы окажетесь в лобби браузерной версии на мобильном. Кстати, она также откроется и на планшете — да и любом другом девайсе, подключенным к интернету.

Отметим, что в браузерной версии рума можно получать те же преимущества, что и в основном клиенте: бонусы и акции, основные столы и турниры, быстрый ввод и вывод денег — все эти опции доступны в лобби рума.

Какие преимущества можно выделить при игре в руме через телефон


Давайте выделим некоторые плюсы, которые могут сподвигнуть вас на игру на Андроид:

  • Можно быстрее научиться играть. Если вы новичок — то вам лучше как можно больше играть за столами комнаты. Так вы быстрее наберетесь опыта и сможете начать зарабатывать на более высоких лимитах;
  • Бонусы и акции. В мобильной версии доступны все поощрения от 888 Покер. Например, можно удвоить первый депозит до 600 долларов или получить 88 долларов только за регистрацию в подарок;
  • Настройка приложения. Для более комфортной игры вы можете изменять разные параметры приложения. Например, включить уведомления на нужные события или изменить аватар. Опции разные — вы сможете создать идеальные игровые условия;
  • Турнирный покер. В комнате есть много турниров, которые доступны и в версии для Андроид. По выходным стартуют крупные многостоловые турниры, а в будни можно играть в СнГ, Спины, Фрироллы, Сателлиты и другие соревнования. Отметим, что бай-ины в турниры могут быть минимальными — от нескольких центов.

Все, что осталось сделать для старта игры — зайти на официальный сайт рума, пройти регистрацию и загрузить клиент (или зайти через браузерную версию). Скачать 888 на Андроид можно быстро — так вы сможете запускать приложение в пару кликов и сразу начать зарабатывать!

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Источник: LadyVenus.ru
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