Столкновение с горнодобывающим поездом в Либерии обойдется в миллионы





Пострадавшие доставлены в местную больницу. Некоторые эвакуированы в столицу Монровии для оказания специализированной помощи.

В результате аварии остановлены основные операции компании.

Ущерб оценен в миллионы долларов, учитывая, что один из поездов был списан.

Сотрудники компании начнут расследование инцидента, что было загадкой, поскольку существовали системы, позволяющие избежать подобных ситуаций.

Принадлежащая Люксембургу компания работает в Либерии 25 лет.

Это были первые крупные иностранные инвестиции в страну после окончания гражданской войны.

Компания добывает и собирает высококачественную железную руду на северо-востоке и экспортирует ее через южный портовый город Бьюкенен, второй город Либерии.



